100 bin üyesi var! Okul saldırıları sonrası tehdit mesajları deşifre oldu...

100 BİN KİŞİLİK GRUP KAPATILDI

Saldırı görüntülerinin de paylaşıldığı belirlenen ve yaklaşık 100 bin üyeye ulaştığı ifade edilen grubun kapatıldığı bildirildi.

Grubun yöneticileri arasında yer alan ve “Hz. Ebu Cehil” ile “Arda Bateman” kullanıcı adlarını kullanan E.K. ve A.T.’nin daha önce gözaltına alındığı öğrenilirken, bu kişilerin kişisel verileri yasa dışı yollarla ele geçirerek siber zorbalık yaptığı da tespit edildi.

UZMANLAR UYARIYOR: EN BÜYÜK RİSK MESAJLAŞMA GRUPLARI

Pandemi döneminde çocukların dijital ortamlarda kontrolsüz şekilde daha fazla vakit geçirmesi, bu tür yapılanmaların etkisini artırdı. Uzmanlara göre özellikle anonim kimliklerin kullanıldığı dijital oyunlar ve mesajlaşma uygulamaları, gençleri bu tür şiddet odaklı grupların hedefi haline getiriyor.

Kimlik arayışı içindeki çocukların Telegram gibi platformlarda “C31K” benzeri gruplar aracılığıyla şiddet eylemlerine yönlendirildiği ve bu sürecin ciddi bir toplumsal risk oluşturduğu belirtiliyor.