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100 bin TL'ye isyan etti tepki gösterdi! Aşk-ı Memnu'nun Firdevs'i Nebahat Çehre teklifleri reddediyor

100 bin TL'ye isyan etti tepki gösterdi! Aşk-ı Memnu'nun Firdevs'i Nebahat Çehre teklifleri reddediyor

77 yaşındaki usta oyuncu Nebahat Çehre, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çehre, çeşitli konularda isyan etti.

100 bin TL'ye isyan etti tepki gösterdi! Aşk-ı Memnu'nun Firdevs'i Nebahat Çehre teklifleri reddediyor

2008 ve 2010 yıllarında Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Firdevs Yöreoğlu karakteriyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Nebahat Çehre bir süredir televizyon ekranlarından uzak kalmayı tercih etti. Usta isim basın mensuplarına konuştu. 

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100 bin TL'ye isyan etti tepki gösterdi! Aşk-ı Memnu'nun Firdevs'i Nebahat Çehre teklifleri reddediyor

Nebahat Çehre, önceki gün doktor kontrolüne geldiği Nişantaşı’nda objektiflere takıldı. 

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100 bin TL'ye isyan etti tepki gösterdi! Aşk-ı Memnu'nun Firdevs'i Nebahat Çehre teklifleri reddediyor

Ayağının şiştiğini ve bu nedenle fizik tedaviye geldiğini belirten Türk Sineması’nın başarılı ismi Nebahat Çehre, pandemide evde oturmaktan sıkıldığını söyledi.

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100 bin TL'ye isyan etti tepki gösterdi! Aşk-ı Memnu'nun Firdevs'i Nebahat Çehre teklifleri reddediyor

77 yaşındaki oyuncu, "Doktora geldim. Ayağım şişiyor, fizik tedaviye giriyorum. Herkes gibi evdeyim. Evde oturmak tabii sıkıyor, asosyal oluyorsunuz, dostlarınızla olamıyorsunuz." diye konuştu. 

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