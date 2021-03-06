100 bin TL altındaki SUV araç modelleri... SUV hayali kuranlar bu listeye dikkat!
SUV model araç almak isteyenler için 100 bin liranın altında satılan en uygun fiyatlı modelleri derledik.
2. el otomobil almayı düşünen vatandaşlar, bütçesine uygun araçlara yöneliyor. Kiminin hayalinde sedan, kiminin SUV model araç yatıyor. İşte 100 bin liranın altında satılan SUV araçlar ve modelleri:
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KIA Sorento 2006 model dizel otomatik 100 bin lira
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Renault Koleos 2010 model dizel otomatik 100 bin lira
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Nissan X-Trail 2005 model benzin-LPG otomatik 100 bin lira
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