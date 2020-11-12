10 yıllık kocası kadın kılığına giren ünlü televizyoncu suç mu işledi? Uzmanlar ne diyor
Ünlü televizyoncunun evine gizli kamera koymasıyla ortaya çıkan olayda eşinin iç çamaşırlarını ve kıyafetlerini giyen baba, çocuklarını da bu duruma alet etmiş. Mühendis babanın, 5 yaşındaki çocuklarına, 'erkeklerin büyüyünce kadın oldukları', 'etek giydikleri' gibi bilgiler verdiği öne sürüldü. ‘Gizli çekim’ ile elde edilen görüntüler özel hayatın mahremiyetine gölge düşürür mü? Uzmanlar yanıtladı.
Ünlü bir kadın televizyoncu olan A.B, dolabındaki iç çamaşırların ve kıyafetlerini yerlerinin sürekli değiştiğini görünce, bir yazılım firmasında mühendis olan eşi K.B'nin kendisini aldattığını düşündü. Çiftin 2015'de dünyaya gelen çocuğu annesine, "Bu eve sen yokken bir kadın geliyor" dedi. Kuşkulanan A.B, eşyalarının üzerinde ayrıca kuru temizleme etiketleri bulunduğunu da fark edince yatak odasına gizli kamera yerleştirdi.
A.B, kamera görüntülerini izleyince şok geçirdi. Kendisine ait kadın iç çamaşırı ve kıyafetlerin bizzat kocası K.B tarafından giyildiğini tespit etti. Görüntülerde aynı zamanda makyaj yapan ve peruk takarak kadın kılığına giren K.B'nin, 5 yaşındaki çocuklarıyla bu kılıkta oyun oynadığı ortaya çıktı.
Ünlü televizyoncu A.B, soluğu mahkemede aldı. Boşanma davası açan A.B ayrıca eşi hakkında avukatı Orhan Adagül aracılığı ile 'nitelikli cinsel taciz' , 'anne babanın çocuklara zarar verecek şekilde davranması' suçlarından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Dilekçeye göre K.B; peruk takıp, makyaj yaparak kadın kılığına girdi ve bu halde 5 yaşındaki çocuklarıyla sık sık iletişim kurdu. A.B, suç duyurusunda, eşinin 5 yaşındaki çocuklarına, 'erkeklerin büyüyünce kadın oldukları', 'etek giydikleri', 'saç uzattıkları' gibi bilgiler verdiğini öne sürdü.
Hürriyet'te yer alan habere göre; avukat Ayşegül Mermer, önceden hazırlıklı ve planlı şekilde ‘ses ve video kaydı’ alınmasının TCK kapsamında suç olduğunu söylüyor, “Ancak” diyerek bir parantez açıyor: “Ele aldığınız bu dava bir istisna. Kişinin ani gelişen bir durum karşısında, durumun ispatını sağlayabilmek amacıyla plansız, önceden kurulan bir düzenek olmaksızın ses, video kaydı alması suç olarak değerlendirilmemekte.” Ne demek bu? Sonuçta ortada bebek kamerası ile bir takip var. Mermer şöyle açıklıyor: “Diyelim ki eşiniz ya da iş arkadaşınız size sürekli hakaret ediyor, tehdit ediyor. Bunu video-ses kaydı olmadan ispatlayabilir misiniz? Hayır. Burada ses ve video kaydı bir gereklilik. Karşı tarafın bilgisi ve rızası olmaksızın elde edilen ses, video kaydı, fotoğraf normal şartlar da delil olamazken, Yargıtay bazı istisnai durumlarda diğer eşin bilgisi ve rızası alınmadan elde edilen kayıtları delil sayıyor.”