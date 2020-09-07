10 yıldır sadece kız bebek doğan köyde ilk kez erkek bebek doğdu! Anne ve bebek hediyeye boğuldu

Polonya'da son 10 yıldır sadece kız bebek doğan bir köyde ilk kez erkek bebek coşkusu yaşanıyor. Polonya’nın Miesjsce Odrzanskie köyünde sonunda Anna Milek isimli kadın bir erkek bebek dünyaya getirdi. 300 kişinin yaşadığı ve itfaiye, can kurtaran gibi kuvvet gerektiren işleri bile kadın ve kız çocuklarının yerine getirdiği köyde bu durum büyük bir coşku yarattı.