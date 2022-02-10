10 Şubat 2022 altın fiyatları tırmanıyor! İslam Memiş saat verip uyardı: Sakın ha gaza gelmeyin
10 Şubat altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip edilemeye devam ederken, gram altın 799 lira seviyesinden işlem görüyor. Fiyatların daha da yükselip yükselmeyeceği merak edilirken Piyasa Uzmanı İslam Memiş 'önemli' diyerek kritik açıklamalar yaptı.
Dün, dolar kurundaki düşüşe karşın, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü yüzde 0,2 artışla 798,2 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 12.15 itibarıyla 798,20 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.314 lira, yarım altın 2.628 lira, Cumhuriyet altını da 5.236 liradan satılıyor.
Analistler, dün küresel bazda yüksek seyreden risk iştahının yeni günde ABD'deki enflasyon verisi öncesinde azaldığını ifade ederek, söz konusu verideki olası beklenti dışı gerçekleşmelerin oynaklığı artırabileceği uyarısında bulunurken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de çok önemli açıklamalar yaptı ve şunları söyledi:
-Küresel piyasalar Amerika tarafında enflasyon verisine odaklandı. Amerika'da enflasyon rakamlarının artmaya devam edeceğini göreceğiz. Veri öncesi piyasalarda farklı fiyatlamaların olduğunu gözlemliyoruz. Enflasyon verisi öncesi piyasalar beklentiyi önceden satın alır ve pozisyonlar alınır. 1830 dolar seviyesine kadar yükselen ons altında küresel tarafta ons altını destekleyecek faktör olmadığını gözlemliyoruz.