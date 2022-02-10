10 Şubat 2022 altın fiyatları tırmanıyor! İslam Memiş saat verip uyardı: Sakın ha gaza gelmeyin

Analistler, dün küresel bazda yüksek seyreden risk iştahının yeni günde ABD'deki enflasyon verisi öncesinde azaldığını ifade ederek, söz konusu verideki olası beklenti dışı gerçekleşmelerin oynaklığı artırabileceği uyarısında bulunurken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de çok önemli açıklamalar yaptı ve şunları söyledi: