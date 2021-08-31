10 soruda yüz yüze eğitim! Uzaktan eğitime devam edecek: Ara tatil ne zaman?

Haftada 5 gün ve tam zamanlı: Öğrencilere ve velilere salgın tedbirleri kapsamında maske kullanımı, hijyen, fiziki mesafe, kişisel temizlik, sağlıklı beslenme, uyku düzeni, öz bakım ve benzeri konularda bilgilendirmeler yapılacak. Diğer tüm kademelerde eğitim alan öğrenciler için yüz yüze eğitim, Covid-19 tedbirleri ile 6 Eylül'de tıpkı salgın öncesinde olduğu gibi haftada 5 gün ve tam zamanlı olarak başlatılacak. Eğitim, ders saatleri azaltılmadan ve mevcut öğretim programlarının bütünü dikkate alınarak gerçekleştirilecek.