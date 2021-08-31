10 soruda yüz yüze eğitim! Uzaktan eğitime devam edecek: Ara tatil ne zaman?
Koronavirüs salgını sebebiyle ara verilen yüz yüze eğitim yeniden başlarken merak edilen sorularının yanıtları belli oldu.
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı tüm kademe ve tüm sınıf seviyelerinde, 6 Eylül Pazartesi günü Covid-19 tedbirleri alınarak haftada 5 gün yüz yüze eğitim ile başlatılacak. Yüz yüze eğitimler, tıpkı Covid-19 salgını öncesinde olduğu gibi ders saatleri azaltılmadan ve mevcut öğretim programlarının bütünü dikkate alınarak gerçekleştirilecek.
Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri ise yarından itibaren 3 gün boyunca okullarda yüz yüze yürütülecek uyum eğitimine katılacak.
İşte 10 maddede yüz yüze eğitimin ayrıntıları...
1- Türkiye genelinde eğitim alan 18 milyon dolayında öğrencinin tümü için yüz yüze eğitim ne zaman başlatılacak? Yüz yüze eğitim, tam zamanlı mı olacak?
1-3 Eylül'de okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için okullarda uyum haftası düzenlenecek. Bu öğrenciler, okullara belirli saatlerde gelecekler, okula alışmaya başlayacaklar, öğretmenleri ile diyaloglarını geliştirecekler. Uyum eğitiminde öğrencilerin öğretmenler gözetiminde oyun, drama, sosyal ve sportif etkinlikler yoluyla öğrenme ortamını, okulunu, sınıfını, arkadaşlarını tanıması ve okul kurallarını öğrenmesi sağlanacak.
Haftada 5 gün ve tam zamanlı: Öğrencilere ve velilere salgın tedbirleri kapsamında maske kullanımı, hijyen, fiziki mesafe, kişisel temizlik, sağlıklı beslenme, uyku düzeni, öz bakım ve benzeri konularda bilgilendirmeler yapılacak. Diğer tüm kademelerde eğitim alan öğrenciler için yüz yüze eğitim, Covid-19 tedbirleri ile 6 Eylül'de tıpkı salgın öncesinde olduğu gibi haftada 5 gün ve tam zamanlı olarak başlatılacak. Eğitim, ders saatleri azaltılmadan ve mevcut öğretim programlarının bütünü dikkate alınarak gerçekleştirilecek.