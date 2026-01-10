10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde basın emekçilerine özel ayrıcalıklar

Basın İlan Kurumu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın sektörüne yönelik dikkat çeken bir desteği uygulamaya aldı. Türkiye Sigorta A.Ş. ile yapılan iş birliği kapsamında basın çalışanları, birçok sigorta ürününden yüksek indirim oranlarıyla yararlanabilecek.

Basın sektöründe kalıcı ve sahada karşılığı olan kazanımlar oluşturmayı amaçlayan Basın İlan Kurumu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında Türkiye Sigorta A.Ş. ile önemli bir iş birliğine imza attı. Basın ilan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay ile Türkiye Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Taha Çakmak arasında yapılan görüşmeler sonucunda hayata geçirilen çalışma, basın çalışanlarının sigorta hizmetlerinden daha avantajlı koşullarla yararlanmasını hedefliyor.

Bu kapsamda, basın İlan Kurumu'na akredite gazete, dergi ve internet haber sitelerinde görev yapan basın mensupları ile birinci derece yakınları; kasko, konut, ferdi kaza, sağlık ve seyahat sigortaları başta olmak üzere Türkiye Sigorta A.Ş.'nin sunduğu pek çok sigorta ürününden indirimli olarak faydalanabilecek.

Bu çerçevede konut sigortasında yüzde 60, ferdi kaza sigortasında yüzde 40, kasko sigortasında yüzde 25 indirim uygulanırken; tamamlayıcı sağlık, özel sağlık, seyahat sağlık ve riskli hastalıklar sigortalarında ise yüzde 20 ila yüzde 25 arasında değişen avantajlar basın camiasının kullanımına sunuldu.

Sigorta işlemlerinde 12 taksitte ödeme kolaylığı da sağlanırken, sağlık, ferdi kaza ve hayat sigortası poliçeleri için ödenen primlerin toplamı, brüt ücretin yüzde 15’ini ve yıllık asgari ücret tutarını aşmamak kaydıyla vergi matrahından düşülebilecek.

Kampanyadan faydalanabilmek için; Kasko, Ferdi Kaza ve Konut poliçeleri için [email protected] mail adresi üzerinden; Sağlık Sigortaları içinse, [email protected] mail adresi üzerinden başvurulması gerekmektedir.

“Sahada karşılığı olan uygulamaları sürdüreceğiz”

Basın çalışanlarının yalnızca mesleki şartlarının değil, yaşamlarını doğrudan etkileyen alanlarda da desteklenmesini önemsediklerini belirten Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle hayata geçirilen iş birliğinin basın adına somut ve anlamlı bir kazanım olduğuna dikkat çekti.

Çay, basın mesleğinin yalnızca mesai saatleriyle sınırlı olmayan bir sorumluluk alanı taşıdığına işaret ederek, “Bu gerçeklik, gece gündüz demeden, zorlu koşullarda kamuoyunu bilgilendirme sorumluluğunu yerine getiren basın emekçilerinin sosyal güvence ihtiyaçlarını da doğrudan etkilemektedir. Kurum olarak, basın camiasının günlük yaşamına temas eden, sahada karşılığı olan ve kalıcı nitelik taşıyan destekleri artırarak sürdürme kararlılığındayız” ifadelerini kullandı.