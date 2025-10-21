10 milyon kişinin borcu silinecek, o tarihe dikkat: Hakları yanacak
Genel Sağlık Sigortası 18 yaşından sonra okumayan veya çalışmayan kişiler için otomatik devreye giriyor. 2024'te milyonlarca vatandaşın GSS borcu silinmişti; son olarak ise 10 milyon vatandaşın GSS borcunun silinmesi bekleniyor. Konu ile ilgili detayları SGK Uzmanı Murat Bal, canlı yayında açıkladı.
1 Ekim 2008 itibarıyla Genel Sağlık Sigortası uygulamaya başlamıştı. GSS ile 18 yaşından sonra okumayan veya çalışmayan kişiler sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyor. Geçen sene prim borcunu ödemeyen 9 milyon vatandaş için af çıkmıştı. Yeni yıla kadar Meclis'e yeni bir düzenleme sunulmaması durumunda 10 milyonun üzerinde vatandaşın sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak.
SGK Uzmanı Murat Bal, HaberTürk canlı yayınında 10 milyon vatandaş için af çıkacağını belirtti. Bal, cümlelerine şu şekilde devam etti:
"Burada amaçlanan şey 2015 öncesine ait olan borçların artık zaten tahsil kabiliyeti de kalmamış durumda. Artık bunlar tasfiye ediliyor devlet tarafından.
Boşuna bir alacak gibi alacak hanesinde bekleyen borçlardı aslında bunlar. 2015 öncesi siliniyor. Orada da bir yanlış anlaşma olmasın vatandaşlarımızda; 2015 sonrasındaki GSS borçları hala meri ve kalıyor. O borçları devlet yine tahsil edebilir"