10 milyon kişinin borcu silinecek, o tarihe dikkat: Hakları yanacak

Genel Sağlık Sigortası 18 yaşından sonra okumayan veya çalışmayan kişiler için otomatik devreye giriyor. 2024'te milyonlarca vatandaşın GSS borcu silinmişti; son olarak ise 10 milyon vatandaşın GSS borcunun silinmesi bekleniyor. Konu ile ilgili detayları SGK Uzmanı Murat Bal, canlı yayında açıkladı.

10 milyon kişinin borcu silinecek, o tarihe dikkat: Hakları yanacak - Resim: 1

1 Ekim 2008 itibarıyla Genel Sağlık Sigortası uygulamaya başlamıştı. GSS ile 18 yaşından sonra okumayan veya çalışmayan kişiler sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyor. Geçen sene prim borcunu ödemeyen 9 milyon vatandaş için af çıkmıştı. Yeni yıla kadar Meclis'e yeni bir düzenleme sunulmaması durumunda 10 milyonun üzerinde vatandaşın sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak.

10 milyon kişinin borcu silinecek, o tarihe dikkat: Hakları yanacak - Resim: 2

SGK Uzmanı Murat Bal, HaberTürk canlı yayınında 10 milyon vatandaş için af çıkacağını belirtti. Bal, cümlelerine şu şekilde devam etti:

10 milyon kişinin borcu silinecek, o tarihe dikkat: Hakları yanacak - Resim: 3

"Burada amaçlanan şey 2015 öncesine ait olan borçların artık zaten tahsil kabiliyeti de kalmamış durumda. Artık bunlar tasfiye ediliyor devlet tarafından. 

10 milyon kişinin borcu silinecek, o tarihe dikkat: Hakları yanacak - Resim: 4

Boşuna bir alacak gibi alacak hanesinde bekleyen borçlardı aslında bunlar. 2015 öncesi siliniyor. Orada da bir yanlış anlaşma olmasın vatandaşlarımızda; 2015 sonrasındaki GSS borçları hala meri ve kalıyor. O borçları devlet yine tahsil edebilir"

