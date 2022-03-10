10 Mart gram altın 950 lirayı aştı İslam Memiş o rakamı görmeden satmayın dedi
10 Mart haftanın dördüncü işlem gününde altın fiyatları yatırımcısı tarafından yakından takip ediliyor. Bugün gram altın 950 lira seviyesinde işlem görüyor. Altın fiyatlarındaki dalgalanma için uzman isim İslam Memiş'ten önemli uyarılar geldi. Memiş ev ve araba alacaklar için de tüyolar verdi.
Ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, dünü yüzde 3,2 artışla 953,3 liradan tamamladı. 10 Mart 2022 perşembe gününde altının gram fiyatı 950 lira seviyesinden işlem görüyor. Dolar kuru 14 liranın üstündeki yolculuğuna devam ediyor. Kur bugün 14.76 lira seviyelerinde. Dolar 15 liraya doğru yol alırken euro 16.38 lirada. Peki altın fiyatları ne kadar artar, bu rakamdan altın alınır mı? Yatırımcının aklındaki soruya İslam Memiş'ten yanıt geldi. İşte para ve altın piyasalarındaki son durum ve tavsiyeler:
10 Mart 2022 perşembe günü saat 17.30 itibariyle gram altın 956,30, çeyrek altın 1.573,00 yarım altın 3.148,00 cumhuriyet altını da 6.274,00 liradan alıcı buluyor. Hızla yükselen ve düşen altın fiyatları yatırımcısının kafasını karıştırmaya devam ederken yaptığı çarpıcı açıklamalar ile yatırımcıya yol gösteren İslam Memiş'ten yeni değerlendirmeler geldi. İslam Memiş elinde altını olan ya da altın almayı düşünenler için şu önerilerde bulundu:
-Altın fiyatları her zaman enflasyonun olduğu savaşın olduğu ortamları sever. Ne zaman savaş olsa, enflasyon patlasa altın kraldı. Bunun önüne kimse geçemez.
-Manipülasyon var. Piyasada bir alan bir de satan vardır. Yüksekten birine mal sattım. Bunu kim alıyor? Oyuncu alıyor. Onu sana 1000 liradan satmak için alıyor. İşin en güzel tarafı altın değerini hiçbir zaman kaybetmemiştir.