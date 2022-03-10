10 Mart gram altın 930 lirayı aştı İslam Memiş o rakamı görmeden satmayın dedi
10 Mart haftanın dördüncü işlem gününde altın fiyatları yatırımcısı tarafından yakından takip ediliyor. Bugün gram altın 930 lira seviyesinde işlem görüyor. Altın fiyatlarındaki dalgalanma için uzman isim İslam Memiş'ten önemli uyarılar geldi. Memiş ev ve araba alacaklar için de tüyolar verdi.
Ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, dünü yüzde 3,2 artışla 953,3 liradan tamamladı. 10 Mart haftanın dördüncü işlem gününde altının gram fiyatı 930 lira seviyesinden işlem görüyor.
10 Mart 2022 gram altın 933,11, çeyrek altın 1.539,00, yarım altın 3.076,00, cumhuriyet altını da 6.132,00 liradan alıcı buluyor. Hızla yükselen ve düşen altın fiyatları için yatırımcısının kafasını karıştırmaya devam ederken yaptığı çarpıcı açıklamalar ile yatırımcıya yol gösteren İslam Memiş'ten yeni değerlendirmeler geldi ve Memiş şunları söyledi:
-Altın fiyatları her zaman enflasyonun olduğu savaşın olduğu ortamları sever. Ne zaman savaş olsa, enflasyon patlasa altın kraldı. Bunun önüne kimse geçemez.
-Manipülasyon var. Piyasada bir alan bir de satan vardır. Yüksekten birine mal sattım. Bunu kim alıyor? Oyuncu alıyor. Onu sana 1000 liradan satmak için alıyor. İşin en güzel tarafı altın değerini hiçbir zaman kaybetmemiştir.