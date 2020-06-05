10 lirayla başladı şimdi siparişlere yetişemiyor

Siparişlere yetişemedi

Lokanta açmak için sermaye arayışına giren Hürü Bayrak KOSGEB'ten 90 bin lira kredi çekerek mütevazi bir lokanta açtı. Müşterilerini hem lokantasına ağırlayan hem de iş yerlerine sipariş götüren Bayrak siparişlere yetişememeye başladı. Ancak günde yaklaşık 100 kişiye kadar yemek çıkarmaya başlayan Bayrak yeni tip korona virüs nedeniyle lokantayı kapatmak zorunda kaldı. Ancak o bu dönemde de gece gündüz yemek yapıp bu kez iş yerlerine siparişe ağırlık verdi. Lokantasında bütün işleri kendisi yapan Bayrak, yaptığı yemekleri kendi dağıtmaya başladı.

Korona virüs nedeniyle ödemelerini yapmakta sıkıntı çeken Bayrak, yaptığı başvuru üzerine kredi ödemelerini Kasım ayına kadar öteledi. Bu durum Bayrak'a nefes aldırdı.