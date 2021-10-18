10 kişiyle başladı sayıları 20 bini aştı! Bu gruba sadece kadınlar üye olabiliyor
TÜRKİYE'de son yıllarda gelişen karavan turizminin uğrak yerlerinden Antalya’nın Manavgat ilçesinde mola veren 'Kadın Karavancılar' grubunun kurucusu Yıldız Can, 'Özgür Kutup Yıldızı' adını verdiği 5 metrekarelik karavanıyla 8 yıldır Türkiye'nin birçok yerine seyahat etti.
Türkiye'de birçok kentin yanı sıra Gürcistan ve İran'a seyahat eden emekli hemşire Yıldız Can, 5 metrekarelik 'Özgür Kuzey Yıldızı' adını verdiği karavanıyla Manavgat'a geldi. Manavgat'ı çok sevdiğini ve kamp yapmaktan mutlu olduğunu dile getiren Can, "Ben yaklaşık 8 yıldır karavanla geziyorum. Daha önce 4 yıl bir arkadaşımla birlikte gezmiştim. Son iki yıldır da yalnız seyahat ediyorum" diye konuştu.
Can, seyahat sürecinde akraba ve arkadaşlarının sık sık nerede olduğu yönünde sorulardan dolayı yaklaşık 2 yıl öncesinde sosyal medyada 'Kadın Karavancılar' isimli grup kurduğunu anlattı.
Can, "Ben seyahat ederken arkadaşlarım bana, 'Neredesin Yıldız', 'Ne yapıyorsun', 'Senin için endişeleniyoruz Yıldız' diyordu. Ben de bir grup kurdum. İlk başta 10 arkadaşımı üye yaptım. Daha sonra birkaç karavancı arkadaşımı daha davet ettim. Grup şu anda 20 bin kişiyi aştı. Bunların 5-6 bini ise aktif olarak karavanla seyahat eden kadın üyelerimiz" diye konuştu.
Gruba sadece kadınların üye olabildiğini belirten Can, "Soru soruyorlar. Yol göstermek üzere bazı arkadaşlar da cevap veriyor. Çoğunluk, bana 'Benim evim var gel misafirim ol, çamaşırını yıkayalım, elektrik de al, ondan sonra dinlen de git' diyor. Herkes birbirine yardım eden önerilerde bulunuyor. Sanıyorum bizim grubun en önemli özelliği ciddi bir kadın dayanışması içermesi" dedi.