10 kişiyle başladı sayıları 20 bini aştı! Bu gruba sadece kadınlar üye olabiliyor

Can, "Ben seyahat ederken arkadaşlarım bana, 'Neredesin Yıldız', 'Ne yapıyorsun', 'Senin için endişeleniyoruz Yıldız' diyordu. Ben de bir grup kurdum. İlk başta 10 arkadaşımı üye yaptım. Daha sonra birkaç karavancı arkadaşımı daha davet ettim. Grup şu anda 20 bin kişiyi aştı. Bunların 5-6 bini ise aktif olarak karavanla seyahat eden kadın üyelerimiz" diye konuştu.