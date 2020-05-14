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10 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı! İşte o 10 şehir

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Bilim Kurulu üyeleri maskesiz sokağa çıkılmaması için sürekli uyarı yaparken, İl Hıfzıssıhha Kurulları 10 ilde maskesiz sokağa çıkılmasını yasakladı. İşte o illerin tam listesi...

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Toplu taşıma araçları, marketler, berberler, taksilerde maske takma zorunluluğu devam ederken, 10 ilin Hıfzıssıhha Kurulları şehrin genelinde maske takmadan sokağa çıkmayı yasakladı. 10 ilin dışında İstanbul Beyoğlu gibi bazı ilçelerde de maskesiz dolaşmak yasaklandı.

Maske takmak hangi illerde zorunlu?

Adıyaman, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu, Muğla ve Uşak İl Hıfzısıhha Kurulları, sokağa maskesiz çıkmayı yasakladı. Sosyal mesafe kuralına uyulması da zorunlu hale getirildi. 

Bu kararlarını duyururken sosyal mesafe kuralına da dikkati çeken kurullar, maske kullanımının yanı sıra sosyal mesafe kuralının da önemi üzerinde durdu.

Bazı ilçe ve caddelerde de yasak var

Maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığı bu 10 ilin yanı sıra İstanbul, Gaziantep, İzmir, Adana gibi kentlerde de insan yoğunluğunun oluştuğu bazı cadde ve çarşılara maskesiz girilmesi yasaklandı. İstanbul Beyoğlu'nda Taksim ve İstiklal Caddesi'ne maskesiz çıkmak yasak...

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