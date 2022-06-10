10 Haziran cuma dolar nihayet 17 liradan düştü! Gram altın hızla iniyor 1000 TL'nin altı an meselesi

TÜRKİYE para biriminin değerini yiyen dolar kuru nihayet dinginleşti. Pazartesi günü 17 liranın üstüne çıkan dolar 10 Haziran cuma günü saat 09.30 itibariyle 16.95'e geriledi. Doların düşmesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan arka arkaya gelen kararlar etkili oldu. Euro da inişe geçti işte son döviz rakamları:

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6 Haziran 2022 pazartesi gününden itibaren yükselişe geçen dolar kuru 17,52 lirayı görerek 2022 yılının en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Dolar kuru hafta boyunca bu seyrini devam ettirirken, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan gelen haberlerle nihayet bugün dinginleşti. Dolar kuru 17 liranın altına indi. Saat 10.00 itibariyle dolar 16.97, Euro 18.06 liradan işlem görüyor.

Altın fiyatları bin liranın altına iniyor

Doların yükselttiği altın fiyatları da inişe geçti. Güne 1020 liradan başlayan altın fiyatları saat 10.00 itibariyle 1008 lirada. Gram altının fiyatının bu hızla bin liranın altına düşmesi bekleniyor. Çeyrek altın 1.645 liradan, yarım altın 3.290 liradan tam altın ise 6.562 liradan satılıyor.

Doların gece yarısı seyri baş döndürdü

Dolar kuru gece Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, 'Türkiye Ekonomi Modeli' çerçevesindeki yeni adımlar silsilesinin geleceğini duyurmasıyla 17,25 seviyesinden 16,75'e kadar çekildi. Ancak açıklanan adımlar piyasaları tatmin etmeyince gece yarısı kur yeniden 17,25'lere kadar yükseldi. Güne de 17 liranın üstünde başlayan dolar, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan sabah saatlerinde gelen açıklamalarla sakinleşip 17 liranın altına çekildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı 'serbest piyasa kurallarından taviz verilmeyeceğini', Türk lirası kullanımını ve cazibesini artıracak uygulamalara devam edileceğini duyurdu.

YENİ EKONOMİ TEDBİRLERİ Ekonomi yönetimiminin 'Türkiye Ekonomi Modeli' çerçevesindeki yeni adımları şöyle:

►Hazine, TL'yi teşvik etmek için Gelire Endeksli Senet (GES) ihraç edecek. Yeni ürün, getirileri güçlü olan KİT'lerin gelirlerine endeksli olacak. Sadece gerçek kişilere sunulacak GES için 15 Haziran'dan itibaren talep toplanacak. Ayrıntılar daha sonra duyurulacak. ►Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi büyümesini yavaşlatmak için tüketici kredisine vade sınırı getirdi, kredi kartında asgari tutarı artırdı. 100 bin liranın üzerindeki bireysel kredilerin geri ödeme süresi 12 aya indi. 50 bin liradan 100 bin liraya kadar olan krediler için ödeme süresi 24 ay. Limiti 25 bin lira ve altı olan kredi kartlarında aylık minimum ödeme tutarı, aylık bakiyenin yüzde 20'si olacak. Daha yüksek limitli kartlar için minimum limit, aylık faturanın yüzde 40'ı olarak belirlenecek.

►Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), ticari kredilere yüzde 10 oranında uygulanan zorunlu karşılık oranını yüzde 20'ye çıkardı. Bankalar, döviz hesabına karşılık ilave olarak Türk Lirası cinsinden uzun vadeli sabit faizli menkul kıymet tesis edecekler.

Para piyasasının gözü ABD enflasyonunda

Bugün altın ve döviz piyasası gözünü ABD'nin açıklayacağı mayıs ayı enflasyon rakamlarına çevirdi. Haftaya gerçekleşecek olan Fed toplantısı öncesine denk gelmesi veriyi daha önemli hale getiriyor. Analistler ABD enflasyon verileri öncesinde piyasada endişeli bir havanın olduğunu, bunun da emtia (altın gümüş), hisse senedi gibi varlıklar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğunu ifade ediyor.