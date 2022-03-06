10. günde Rusya'nın yeni hedefi o şehir! Akıl hastanesini bastılar! Sürgünde Ukrayna Hükümeti kuruldu

RUSYA'nın Ukrayna'yı şgali 10 gününe girerken bölgeden ve dünyadan çarpıcı haberler gelmeye devam ediyor. Rusya, liman kenti Mariupol'u kuşatırken, Ukrayna lideri Zelensky'nin ABD ve müttefiklerinin yönlendirmesiyle Polonya'da 'Sürgünde Ukrayna Hükümeti' kurduğu iddia edildi. ÇEçen askerler ise Ukrayna'da bir akıl hastanesini basarak tüm hastaları rehin aldı...

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Rusya Ukrayna savaşında 10. güne girilirken bölgedeki çatışmalar tüm şiddetiyle devam ediyor. Bu sabah Ukrayna'nın stratejik liman kenti Mariupol, Rus güçleri tarafından ablukaya alındı. Rusya, Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boyçenko'nun çağrılarına cevap vererek, bölgedeki sivillere insani koridor açılması için ateşkesi kabul etti. Tahliyeler Türkiye saati ile saat 12:00'de başladı ancak Ukrayna Rusya'nın ateşkese uymadığını belirterek tahliyeleri durdurdu. Putin akşam saatlerinde zehir zemberek açıklamalarda bulunurken üçüncü tur müzakereleri konusunda da tarih netleşti.

05.40 ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna lideri Zelensky görüştü



Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna’nın güvenliği, Ukrayna’ya mali destek konuları ve Rusya’ya yönelik yaptırımlara ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Görüşme sonrası Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Biden özellikle, Visa ve Mastercard'ın bu akşam Rusya'daki hizmetlerini askıya alma kararını memnuniyetle karşıladı" denildi.

04:03 Ukrayna lideri Zelensky, Elon Musk ile görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ABD'li iş adamı Elon Musk ile video konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası açıklama yapan Zelenski, "Elon Musk ile görüştüm. Sözleriyle ve eylemleriyle desteklediği için teşekkür ederim. Kozmik projeler ve kendisinin savaştan sonra Ukrayna ziyareti ihtimali ile ilgili konuştuk" ifadelerini kullandı.

03:30 Çeçen işgalciler akıl hastanesini basıp hepsini rehin aldı

Ukrayna’nın Kiev Bölgesi Valisi Oleksiy Kuleba, Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov tarafından Ukrayna’ya gönderilen askerlerin, ülkenin Kiev bölgesinde yer alan Borodyanka kentindeki bir ruh ve sinir hastalıkları hastanesini ele geçirerek, içerdeki akıl hastalarını ve hastane personellerini rehin aldığını duyurdu.

01:45 Visa ve Mastercard Rusya'da faaliyetlerini durdurdu

AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, Ukraynalı sığımacıların sayısının 1.2 milyonu aştığını açıkladı. Visa ve Mastercard, Rusya operasyonlarının tamamını askıya alacağını duyurdu.

01:00 ABD 'Sürgünde Ukrayna Hükümeti'ne hazırlanıyor

ABD'nin yüksek tirajlı gazetelerinden Washington Post, ABD ve müttefiklerinin sessizce Ukrayna'da uzun bir mücadeleye ve sürgündeki bir Ukrayna hükümetine hazırlandığını belirtti. Gazetenin ABD ve Avrupa'dan yetkili kaynaklara dayandırdığı haberinde, Rusya ordusunun Ukrayna'da ilerleyişini sürdürerek ülkede işgale karşı kanlı ve uzun bir isyana zemin hazırlayacağına inanıldığı ifade edildi. Haberde, ismi gizli tutulan bir yetkilinin, "Zelenskiy'in Polonya'da sürgündeki bir hükümet kurduğu bir senaryo da dahil olmak üzere, şu anda her olasılık için acil durum planlaması yapıyoruz." ifadesine yer verildi.