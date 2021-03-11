10 günde 8 kilo verdiren diyet! Ananas yumurta diyeti 2 günde 3 kilo atıyor
Bahar ayları ile birlikte fazla kilolardan kurtulma zamanı. Yağ yaktırıp 2 günde hızlı kilo verdiren ananas yumurta diyetini bu isteğinizi karşılar. Sabırlıysanız da 10 günde 8 kilo verdiren Şeyda Coşkun'un diyet listesi size göre.
Şeyda Coşkun'un hızlı kilo verdiren diyet listelerini sizler için derledik. Gülben Ergen, Hacı Sabancı, Derya Baykal, Büşra Pekin, Sibel Can gibi ünlü isimlerinde zayıflamasını sağlayan Şeyda Coşkun diyetleri ile 10 günde 8 kilo yada 2 günde 3 kilo vermeniz mümkün. Haberimizde ayrıca Şeyda Coşkun diyetlerinin en popülerleri arasında yer alan Ananas ve Yumurta diyet listelerinin detaylarına ulaşabilirsiniz. Bir noktayı özellikle belirtelim. Hiç bir diyet tek başına hızlı kilo vermenizi sağlamaz. Kilo vermek istiyorsanız bu diyetlerle birlikte günde en az yarım saat yürüyüş ya da başka bir egzersizi listesinize dahil etmeniz gerekiyor. İşte fazla kilolardan hızlıca kurtulmak isteyenler için 3 farklı diyet programı:
3 günde 3 kilo verdiren diyet listesi : Düğün olur, nişan olur, mezuniyet olur... Nedeni fark etmez. Hızlıca kilo vermek istiyorsanız 3 günde 3 kilo verdiren Şeyda Coşkun diyeti aradığınız şey olabilir. 3 günde 3 kilo verdiren Şeyda Coşkun diyetini için güçlü bir iradeye sahip olmanız gerektiğini şimdiden söyleyelim. Diyet listesine sadık kalmaktan endişe ettiğinizde bunun sadece 3 gün süreceğini hatırlayın.
Diyette 1. gün programı
Sabah, Öğle ve Akşam: 15-20 tane çilek veya frambuaz, 1 yemek kaşığı yulaf. Meyvelerin tazelerini kullanmaya özen gösterin ancak mevsim dışında bu diyeti yapıyorsanız dondurulmuş olanlarını da yiyebilirsiniz.
Ara öğün: Günde 3 kez 5-6 taze frambuaz veya çilek.
Diyette 2. gün programı
Sabah, Öğle ve Akşam: 1 adet haşlanmış katı yumurta ve 2 yumurtanın beyazı.
Ara Öğün: Günde 3 kez 1 dilim ananas. Ananas dilimlerinin 40 gramı geçmemesine özen gösterin.