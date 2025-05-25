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10 çocuğundan 9'unu kaybetti Küba Devlet Başkanı paylaştı

10 çocuğundan 9'unu kaybetti Küba Devlet Başkanı paylaştı

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, İsrail'in saldırısında 10 çocuğundan 9'unu kaybeden Filistinli kadın doktoru sosyal medya hesabında paylaşarak insanlığa çağrıda bulundu.

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Canel, X sosyal medya hesabından çocuklarını kaybeden Filistinli kadın doktoru paylaştı.

Uluslararası topluma seslenen Canel, şunları ifade etti:

"Bu görüntü, tüm insanlığı harekete geçirmesi gereken, yürek burkan ve sarsıcı bir gerçeği ortaya koyuyor. Görmezden gelenler bir gün pişmanlıkla hatırlayacak. Öldürülen çocuklar ve en kötü cehennemi yaşayan anneler var ortada. Filistin halkına yönelik bu soykırımı, suçlular daha ne kadar sürdürecek?"

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'nde çalışan Filistinli kadın doktor, soykırımcı İsrail'in saldırısında 10 çocuğundan 9'unu kaybetmişti.

10 çocuğundan 9'unu kaybetti Küba Devlet Başkanı paylaştı - Resim: 0

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