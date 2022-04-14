'1 yıldır evden çıkmadım titriyorum' diyen Of Aman Nalan hastalığını anlattı: Ona yapışık doğdum

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Çalgı Eğitimi’ne kanun öğrencisi olarak ortaokulda başlayan Nalan, lise ve üniversite öğrenimine de aynı okulda şan bölümü öğrencisi olarak devam etti ve klasik Türk müziği eğitimini bu okulda tamamladı.