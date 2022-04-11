1 TL'lik dava şoku! Gökhan Özen faiziyle birlikte CHP'li Mehmet Sevigen'e ödeyecek: Avaz avaz bağırdı...
Eski bakan Mehmet Sevigen ile eşi Gülay Sevigen, eski damatları Gökhan Özen’e açtığı tazminat davasını kazandı.
Düğününe Deniz Baykal ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı Gökhan Özen 2016 yılında Selen Sevigen’den boşanmıştı. Gökhan Özen’in eski eşi Selen Sevigen, öfkesini kontrol edemediğini ve çocuklar üzerinde psikolojik olarak olumsuzluk yaratacak tavırlar sergilediğini iddiasıyla eski eşinden şikâyetçi olmuştu.
Geçen yıl şarkıcı Gökhan Özen sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) eski kayınbabası CHP’li Mehmet Sevigen hakkında “rüşvet” iddiasıyla yaptığı şikayeti paylaşmıştı.
Özen şikayetinde Mehmet Sevigen’in eşi üzerine kayıtlı otelin yapımı sırasında alınacak izinler için bazı bürokratlara milyonlarca lira rüşvet verildiğini iddia etmişti.
Özen’in şikayetinde, “hakkımda açılabilecek muhtemel davalarda eğer elimde bu konu veya geçmişle ilgili ses kaydı, video v.b. herhangi bir kanıt varsa bunları yargıdan saklamam, elbet sunarım” ifadelerini kullanması da dikkat çekmişti.