1 Temmuz’dan itibaren 5 yeni uygulama başlıyor! Milyonlarca kişiyi etkileyecek

Temmuz ayı ile birlikte birçok değişiklik de yaşanacak. Bunlardan vatandaşları en çok ilgilendiren 5 madde ise ortaya çıktı. Bu kapsamda SSK, Bağ-Kur ve memur emekli zammı ile memur zammı 6 aylık enflasyon ile bir kez daha belirlenecek.