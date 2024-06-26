1 Temmuz’dan itibaren 5 yeni uygulama başlıyor! Milyonlarca kişiyi etkileyecek
1 Temmuz 2024 beraberinde birçok yeni düzenlemeyi de getirecek. Konut kira fiyatlarındaki artışta yüzde 25 sınırı kaldırılacak. Emekli ve memur maaşı zammı yılın ikinci yarısı için bir kez daha belirlenecek. İşte Temmuz ayı ile birlikte tüm herkesi ilgilendiren 5 yeni düzenlemenin detayları…
Temmuz ayı ile birlikte birçok değişiklik de yaşanacak. Bunlardan vatandaşları en çok ilgilendiren 5 madde ise ortaya çıktı. Bu kapsamda SSK, Bağ-Kur ve memur emekli zammı ile memur zammı 6 aylık enflasyon ile bir kez daha belirlenecek.
65 yaş, engelli aylıkları ve sosyal yardımlar memur zammı ile değişecek. Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) kısmi ödeme dönemi de başlayacak. Yüzde 25 kira zammı sınırı kaldırılarak artışya yeniden eskiye dönülecek. Bunun yanında vergilerde yeni düzenleme de öngörülüyor.
MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI
16 milyondan fazla emekli ve 4 milyondan fazla memur için maaş zammı dönemine geri sayım başladı. 3 Temmuz’da açıklanacak Haziran ayı enflasyonu ile 6 aylık enflasyon farkı netleşecek. Böylece SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi ve memurların maaşı belli olacak.
Enflasyon beklentilerine göre memur ve memur emeklileri için yüzde 10 toplu sözleşme zammı dahil oranın yüzde 20 seviyelerinde açıklanması bekleniyor. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı içinse rakamın yüzde 25-26 aralığında değişeceği hesaplanıyor.