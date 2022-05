1 Temmuz'da vatandayı elektrik çarpacak! Elektrik faturalarına yüzde 68 zam geliyor

1 Temmuz 20922 günü elektriği bir zam daha geliyor. Elektrik tüketimi yapan üzerecilere gelecek olan zam, üreticilerin tarifeleri değiştirilerek yapılacak. Tüketicilerin elektrik fiyatları artık tarife ile değil, elektrik spot piyasa fiyatları üzerinden belirlenecek. Bu da 1 Temmuz 2022'den itibaren elektrik fiyatlarının yüzde 86 zam demek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) son aldığı kararla Son Kaynak Tedarik Tarifesi’nin kapsamını genişleterek mesken abone grubu hariç yıllık 1 milyon kilovatsaat elektrik tüketimine düşürdü. Bunun tüketiciler için anlamı ise şöyle; aylık 80 bin TL ve üzerinde elektrik tüketimi yapan tüketicilerin elektrik fiyatları artık tarife ile değil, elektrik spot piyasa fiyatları üzerinden belirlenecek. Patronlar Dünyası'nın haberine göre bu da ilk aşamada 1 Temmuz’dan itibaren bu grupta kalan tüketicilerin elektrik fiyatlarının yüzde 86’ya kadar zamlanması anlamına geliyor.

1,89 lira olan enerji bedeli 3,5 liraya yükselecek

Düzenlemenin 1 Temmuz’da yürürlüğe girmesiyle artık aylık 80 bin TL ve üzerinde elektrik faturası ödeyen tüketicilerin elektrik fiyatı, spot piyasa fiyatlarına, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) için ödenen tutar ve onun üzerine yüzde 9,38’i oranında katsayı eklenerek oluşturulacak.

Mevcut beklentilere göre Haziran ayı spot piyasa elektrik fiyatı 3 TL olacak. Spot piyasa elektrik fiyatlarının Temmuz ayında 3,2 TL olması beklenirken eklenecek katsayı ile birlikte bu tüketicilerin elektrik fiyatı 3,5 TL olacak. Bu da enerji bedeli için sanayide yüzde 71, ticarethanelerde ise yüzde 86 zam anlamına geliyor.

80 bin lira üzeri fatura ödeyenin zammı her ay katlanacak

Bu bir taraftan artık 80 bin TL üzerinde elektrik faturası ödeyen tüketicilerin elektrik fiyatlarının her ay güncellenmesi anlamına gelirken makroekonomik koşullar ve küresel enerji fiyatları göz önünde bulundurulduğunda fiyatlara, her ay zam gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bu segmentteki elektrik tüketicileri ise üretimin ve tüketici ürünlerinin bel kemiğini oluşturduğundan fiyat artışları kaçınılmaz olarak tüm tüketici ürünlerine yansıyacak.