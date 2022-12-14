1 saatte 2 bin 800 TL kazanacaksın dediler sonrası felaket oldu

KAYSERİ'de bipolar bozukluğu hastalığı ve yüzde 40 engelli raporu bulunan 26 yaşındaki zihinsel engelli gencin telefonuna gelen mesajı açmasıyla hayatı karardı. Dolandırıcılar, iş verecekleri vaadiyle engelli genci 136 bin TL dolandırdı.

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Kayseri’de işçi olarak çalışan 26 yaşındaki zihinsel engelli Sedat Kaçan, telefonuna gelen "günde 1 saat çalışarak 500 TL ile 2 bin 800 TL arasında para kazanabileceği"ni vaat eden mesajı açtı.

Dolandırıcılar Sedat Kaçan’ı kendisinin çok uygun bir çalışan olduğunu söyleyerek, tuzağına düşürdü. Kaçan, ilk olarak elinde bulunan 51 bin TL'yi, ardından da bankadan kredi kullanarak çektiği 85 bin TL'yi dolandırıcılara verdi. Daha sonra dolandırıldığını anlayan Sedat Kaçan, parasını geri istese de karşısında iletişime geçeceği kimseyi bulamadı.

Dolandırıcılara 136 bin TL kaptıran Kaçan, zararının çektiği kredilerin faizleriyle birlikte 200 bin TL olduğunu söyleyerek, “İlk olarak bir numaradan mesaj geldi. O mesajın altında bir uygulamaya yönlendiren giriş linki vardı, ona tıkladım. ‘Merhaba sizi günlük çalışmaya davet ediyorum. Günlük 1 saat çalışarak, 500 TL ile 2 bin 800 TL arasında para kazanacaksınız’ dediler. Yaşımı falan söyletti. Ben de yaşımı söyledim. ‘Tam bize uygunsun’ dediler. Platforma giriş yapabilmem için hesabı gönderdi. Sonra bana kayıt açıldı. Benden banka hesabımın numarasını istediler. Oradan da bana iki tane siparişi tamamladığım için hesabıma 100 TL para gönderdiler. ‘Sonralarda para yatırmanız gerekiyor. Oradaki tutar kadar komisyon alıyorsunuz’ dediler. Ben de bankaya parayı yatırdım. Bana söylemedikleri bir sipariş geldi. Onda da zaman aşımına kaldığım için o görevi yapmam gerektiğini söylediler. Ben de ayrılmak istediğimi söyledim. Daha bu paradan hariç 100 bin TL para istediler. Ben de yatırdığım parayı istedim. ‘Size borcumuz yok’ dediler. Bir gün sonra da açtıkları hesap kapandı. Paramla birlikte gitti. Şu anda yeni açtıkları siteye de giremiyorum. Yaklaşık 136 bin TL yatırdım. Çektiğim kredilerin faizleriyle birlikte 200 bin TL zararım bulunuyor. Paramı almak istiyorum. Hepsinden şikayetçiyim” ifadelerini kullandı.

"'Yattığın yerden para kazanılmaz' dedim"

Sedat Kaçan’ın annesi Hafıza Kaçan ise, “Oğlum odada yatıyordu. Bana durmadan 'İşim var’ diyor. Ek iş olarak söyledi. ‘Yattığın yerden para kazanılmaz’ dedim. Benim sözümü hiç tutmadı. Ne birikmiş parasını oraya verdiğinden ne de kredi çektiğinden haberim yok. İş bittikten sonra benim haberim oldu. Şu anda 136 bin TL o dolandırıcıların elinde. Bunun faizi de var. Yani şu anda 200 bin TL zarardayım. Getirsinler benim oğlumun parasını. Benim oğlum gece gündüz işte çalışıyor. Kendisinin harcayamadığı parayı dolandırıcılara yediremem. Bu dünyada savcısı, müdürü, hakimi var. Benim oğlumun dolandırıcılarını bulsunlar. Tek isteğim budur. Getirsinler benim oğlumun parasını. Parayı almak için zaten elimden gelen her şeyi yapacağım. Bunu çember içerisine almışlar. 5’er bin TL banka hesaplarına para yatırmış. Bankadan dokümanları çıktı. Bu adamlar ortaya çıksın. 55 bin TL bir çekmiş ve 30 bin TL de bir daha çekmiş bankadan kredi. 51 bin TL de birikmiş parası vardı, onu da vermiş. Şu anda sıfır, hiç parası yok. Bu ayki aldığı parayı da çekmiş, onu da yatırmış. Dünya dolusu borcumuz var. Evde yiyeceğimizi bulamıyoruz. Yetkililerin bize yardım etmesini istiyorum. Bu insanları bulup, cezalandırılmalarını istiyorum. Benim çocuğuma yaptılar, başkalarının canını da yakmasınlar. Ben onu istiyorum. Sakın gelen mesajlar hemen tıklanmasın. Kimse bunlara inanmasın” şeklinde konuştu.