1 Nisan Perşembe günü sigaraya 4 lira ile 6 lira zam geliyor! En ucuz sigara 25 lira olacak
1 Nisan Şakası haberi değil... 1 Nisan itibariyle tüm sigara gruplarında, en az 4 en fazla 6 TL zam geliyor. Zam haberi sigara dağıtıcıları ve satıcılarına haber verildi.
Sigara içinlere kötü haber geldi. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş'ın sosyal medya hesabından duyurduğu "Alkol ve sigara zamlarına hazır mıyız" haberi gerçek oldu. 1 Nisan'da sigara gruplarına 2 Nisan'da da alkollü içeceklere büyük zam geliyor.
En az 4 en fazla 6 lira zam gelecek
1 Nisan itibariyle tüm sigara gruplarında, en az 4 en fazla 6 TL zammın uygulanacağı sigara dağıtıcıları ve satıcılarına haber verildiği ileri sürüldü. Sigara fiyatlarına Ocak ayındaki çifte zammın ardından 14 -15 Mart tarihlerinde 2 lira zam gelmişti. Güncel sigara fiyatları ne?..
Alkollü içeceklere de 2 Nisan'da zam var
Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, "Alkole de yüzde 10-15’lik bir zam gelecek. Alkol zammının Ramazan Ayı’nın girişinde, Nisan ayının 2’si gibi gelmesini bekliyoruz..." demişti.
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Marlboro Edge: 25,00 TL
Marlboro Edge Blue/Sky: 25,00 TL
Marlboro Touch Blue/ Gray/White: 26,00 TL
Marlboro Red/Touch: 27,00 TL
Parliament: 27,50 TL
Parliament Midnight Blue: 26,50 TL