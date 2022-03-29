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1 Nisan 2022 Perşembe günü sigaraya 4 lira ile 6 lira zam geliyor! En ucuz sigara 25 lira olacak

1 Nisan 2022 Perşembe günü sigaraya 4 lira ile 6 lira zam geliyor! En ucuz sigara 25 lira olacak

1 Nisan 2022 perşembe günü itibariyle tüm sigara gruplarında, en az 4 en fazla 6 TL zam geliyor. Zam haberi sigara dağıtıcıları ve satıcılarına haber verildi.

1 Nisan 2022 Perşembe günü sigaraya 4 lira ile 6 lira zam geliyor! En ucuz sigara 25 lira olacak

Sigara içinlere kötü haber geldi. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş'ın sosyal medya hesabından duyurduğu "Alkol ve sigara zamlarına hazır mıyız" haberi gerçek oldu. 1 Nisan'da sigara gruplarına 2 Nisan'da da alkollü içeceklere büyük zam geliyor. 

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1 Nisan 2022 Perşembe günü sigaraya 4 lira ile 6 lira zam geliyor! En ucuz sigara 25 lira olacak

En az 4 en fazla 6 lira zam gelecek
1 Nisan itibariyle tüm sigara gruplarında, en az 4 en fazla 6 TL zammın uygulanacağı sigara dağıtıcıları ve satıcılarına haber verildiği ileri sürüldü. Sigara fiyatlarına Ocak ayındaki çifte zammın ardından 14 -15 Mart tarihlerinde 2 lira zam gelmişti. Güncel sigara fiyatları ne?..

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1 Nisan 2022 Perşembe günü sigaraya 4 lira ile 6 lira zam geliyor! En ucuz sigara 25 lira olacak

Alkollü içeceklere de 2 Nisan'da zam var
Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, "Alkole de yüzde 10-15’lik bir zam gelecek. Alkol zammının Ramazan Ayı’nın girişinde, Nisan ayının 2’si gibi gelmesini bekliyoruz..." demişti.

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1 Nisan 2022 Perşembe günü sigaraya 4 lira ile 6 lira zam geliyor! En ucuz sigara 25 lira olacak

Philip Morris

Marlboro Edge: 25,00 TL
Marlboro Edge Blue/Sky: 25,00 TL
Marlboro Touch Blue/ Gray/White: 26,00 TL
Marlboro Red/Touch: 27,00 TL
Parliament: 27,50 TL
Parliament Midnight Blue: 26,50 TL

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