1 Nisan 2022 Perşembe günü sigaraya 4 lira ile 6 lira zam geliyor! En ucuz sigara 25 lira olacak

En az 4 en fazla 6 lira zam gelecek

1 Nisan itibariyle tüm sigara gruplarında, en az 4 en fazla 6 TL zammın uygulanacağı sigara dağıtıcıları ve satıcılarına haber verildiği ileri sürüldü. Sigara fiyatlarına Ocak ayındaki çifte zammın ardından 14 -15 Mart tarihlerinde 2 lira zam gelmişti. Güncel sigara fiyatları ne?..