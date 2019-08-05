1. nakil sonucu sorgulama 2019 açıklanıyor MEB nereden bakılır?
LGS tercih sonuçları bugün açıklanıyor. Gözler LGS 1. lise nakil sonuçları için MEB sayfasında. Liselerin boş kontenjanına yerleşmek için tercih yapan öğrenciler nakil sonuçlarını meb.gov.tr adresinden TC numarası ve öğrenci şifresi ile sorgulayacak. LGS 1. lise nakil sonuçları 10.00-16.00 arasında açıklanacak.
LGS nakil sonuçları bugün açıklanıyor, binlerce öğrenci içi heyecanlı bekleyiş başladı. LGS sonuçlarına liselerin boş kontenjanlarına yerleşmek için tercih yapan öğrencilerin 1. nakil sonuçları bugün meb.gov.tr adresinden online TC numarası ve öğrenci şifresi ile sorgulacak. Peki LGS tercih sonucu nereden bakılır? İşte merak edilen detaylar...
MEB lise nakil sonuçlarının bugün yani 5 Ağustos Pazartesi günü açıklanacağını önceden duyurmuştu. Şimdi ise binlerce veli ve öğrenci MEB sayfasında açıklanacak olan lise 1. nakil sonuçlarına kilitlemdi. LGS nakil sonuçlarının bugün saat 10.00-16 arasında erişime açılması bekleniyor. 2. nakil işlemleri ise 5-10 Ağustos arasında yapılacak.
LGS 1. lise nakil sonuçları MEB tarafından açıklanır açıklanmaz sayfamızda olacak. 1. nakil sonucu sorgulamak için aşağıdaki linkte tıklayabilirsiniz...
2. NAKİL TERCİHLERİ NE ZAMAN: Sonuçların açıklanmasının ardından 5-10 Ağustos 2019 tarihleri arasında da ikinci nakil dönemi başlıyor.