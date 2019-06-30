1 milyon TL’lik soruya ulaşan 19 yaşındaki Arda Ayten kimdir nereli
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyon TL’lik soruya kadar ulaşan Arda Ayten ile ilgili bilgiler merak ediliyor. Peki Arda Ayten kimdir? Arda Ayten nerelidir? Arda Ayten kaç yaşındadır? İşte Arda Ayten ile ilgili detaylar…
ATV'nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in 29 Haziran Cumartesi günü yayınlanan yeni bölümüne Kahramanmaraş Tıp Fakültesi öğrencisi 19 yaşındaki Arda Ayten damgasını vurdu. Teker teker soruların hepsine doğru yanıt vererek 12. soru yani 1 milyon TL’lik soruya kadar ulaşan Arda Ayten ile ilgili bilgiler vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
Arda Ayten kimdir? Arda Ayten kaç yaşında? Arda Ayten nereli? Arda Ayten ne okuyor? Arda Ayten’in mesleği nedir? Arda Ayten nerede oturuyor? İşte aradıklarınızın cevabı
Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmada 15 bin TL’lik soruya kadar doğru yanıt veren, 15 bin TL’nin ardından da Kaşgâr şehri nerede? Kült kelimesinin Latince kökeninin anlamı, Ereğli belediye eski başkanı Halil Posbıyık, hangi hayvan karbonu elmasa çevirebilecek güçteki basınca dayanır ve Heredotos’a göre Mısırlılar, ilk insanları araştırdıkları deneydeki çocuklar kimlerin dilindeki Bekos yani ekmek dedikleri için ilk insanları onlar olarak kabul etmişlerdir? sorularını da kayıpsız geçen Arda Ayten, 1 milyon TL’lik soruya kadar ulaştı.
1.000.000 TL değerindeki soruyu görmeye hak kazanan Arda Bey'in duygusal hikayesi...
19 yaşında İskenderun’da oturan Arda Ayten, annesi bakıyor.