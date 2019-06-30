1 milyon TL’lik soruya ulaşan 19 yaşındaki Arda Ayten kimdir nereli

Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmada 15 bin TL’lik soruya kadar doğru yanıt veren, 15 bin TL’nin ardından da Kaşgâr şehri nerede? Kült kelimesinin Latince kökeninin anlamı, Ereğli belediye eski başkanı Halil Posbıyık, hangi hayvan karbonu elmasa çevirebilecek güçteki basınca dayanır ve Heredotos’a göre Mısırlılar, ilk insanları araştırdıkları deneydeki çocuklar kimlerin dilindeki Bekos yani ekmek dedikleri için ilk insanları onlar olarak kabul etmişlerdir? sorularını da kayıpsız geçen Arda Ayten, 1 milyon TL’lik soruya kadar ulaştı.