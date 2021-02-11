1 milyon TL verdiler! Yozgat'ta paraya para demiyorlar aylık kazancı...

Kursiyerlere istihdam sağlamak için de "Çandır'da tüketen değil, üreten eller" adlı projeyi hazırlayan belediye, ORAN'dan 1 milyon lira hibe desteği alarak 1100 metrekare alanda 11 mantar üretim çadırı daha kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.