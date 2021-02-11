1 milyon TL verdiler! Yozgat'ta paraya para demiyorlar aylık kazancı...
YOZGAT'ta devlet desteğiyle kurulan üretim çadırlarında vatandaşlar paraya para demiyor.
Yozgat'ın Çandır Belediyesi, Konya Ovası Projesi (KOP) ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) desteğiyle kurduğu mantar çadırlarında üretim yaparak istihdamı artırıp göçü önlemeyi hedefliyor. Çandır Belediyesi öncülüğünde İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle "KOP'la istiridye mantarı üretiyorum, refaha kavuşuyorum" projesi hazırlandı.
KOP'tan alınan 95 bin lira destekle kurulan 100 metrekarelik mantar üretim çadırında halk eğitim merkezince 135 kursiyere mantar yetiştiriciliği kursu verildi.
Kursiyerlere istihdam sağlamak için de "Çandır'da tüketen değil, üreten eller" adlı projeyi hazırlayan belediye, ORAN'dan 1 milyon lira hibe desteği alarak 1100 metrekare alanda 11 mantar üretim çadırı daha kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Çandır Belediye Başkanı Mustafa Ertan Örgün, ilçede üretimi teşvik etmek, tarımda çeşitliği artırmak, işsizliği çözmek ve göçü durdurarak insanların doğduğu, büyüdüğü topraklarda kalmasını sağlamak istediklerini söyledi.