1 milyon lira harcadılar! Edirneli gençler Çin'den getirdi Yunanistan'dan talep yağıyor
EDİRNE'de Caner Kiriş (27) ile Metin Tümden (29) isimli 2 genç girişimci, çektikleri 1 milyon liralık krediyle Çin'den makine sipariş etti.
Edirne Yeni Sanayi Sitesi'ndeki atölyelerinde üretim yapan genç girişimciler, bir milyon lira krediyle Çin'den lazer kesim makinesi aldı.
Çin'den gelip makineyi kurdu: Çin'den gelen usta tarafından montajı yapılan makinede üretime başlayan girişimciler, lazer makinesiyle tarım aleti, asansör üretimi ve metal sektöründen gelen talepleri karşılayabiliyor.
Çinli Liamin Ji, makinenin en iyi teknoloji ile üretildiğini belirterek, "Türkiye'den çok teklif almaya başladık, özelikle bu makine için. Avrupa ülkelerinden de makine siparişleri alıyoruz. Lazer kesme makinemizin kurulumunu yaptık ve üretime hazır hale getirdik" diye konuştu.
Girişimci 27 yaşındaki Caner Kiriş, gazetecilere, yurt içi ve yurt dışına parça üretmeye başladıklarını söyledi.