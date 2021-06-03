1 milyon lira harcadılar! Edirneli gençler Çin'den getirdi Yunanistan'dan talep yağıyor

Çinli Liamin Ji, makinenin en iyi teknoloji ile üretildiğini belirterek, "Türkiye'den çok teklif almaya başladık, özelikle bu makine için. Avrupa ülkelerinden de makine siparişleri alıyoruz. Lazer kesme makinemizin kurulumunu yaptık ve üretime hazır hale getirdik" diye konuştu.