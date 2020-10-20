1 milyon 679 bin lira tazminattan vazgeçen gazi Cengiz Erduman kirada oturuyormuş

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Karabulak Jandarma Karakolu’na 5 yıl önce PKK'lı teröristlerin düzenlediği bombalı saldırıda yaralanıp, gazi olduktan sonra maddi ve manevi tazminat davası açan Jandarma Uzman Çavuş Cengiz Erduran, mahkemenin talep ettiği bilirkişi raporunu görünce inanamayıp avukatına 'bu rakam doğru mu?' diye sormuştu.