1 milyon 679 bin lira tazminattan vazgeçen gazi Cengiz Erduman kirada oturuyormuş
Jandarma Uzman Çavuş Cengiz Erduran gazi olunca tazminat davası açtı. Mahkeme 1 milyon 679 bin 866 lira 71 kuruş tazminata hükmetti. Gazi bu para devletten çıkacak deyip almaktan vazgeçti. Meğer o gazi kirada oturuyormuş.
AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Karabulak Jandarma Karakolu’na 5 yıl önce PKK'lı teröristlerin düzenlediği bombalı saldırıda yaralanıp, gazi olduktan sonra maddi ve manevi tazminat davası açan Jandarma Uzman Çavuş Cengiz Erduran, mahkemenin talep ettiği bilirkişi raporunu görünce inanamayıp avukatına 'bu rakam doğru mu?' diye sormuştu.
1 milyon 679 bin 866 lira 71 kuruşluk tutarın doğru olduğunu öğrenen gazi, 'devletin parasına dokunulmayacağı öğretilerek büyütüldüğünü' söylemiş attığı adımla gönüllerde taht kurmuştu.
Gönlü razı gelmediği gerekçesiyle yüklü miktarda maddi tazminattan feragat eden gaziyi örnek davranışı nedeniyle Türkiye’nin dört bir yanı takdir etti.
Sosyal medyadan tebrikler yağdı: Erduran ile ilgili sosyal medyada binlerce paylaşım yapmayı sürdüren takipçiler, 'Helal olsun', 'Seninle gurur duyuyoruz komutanım', 'Hakkını helal et', 'İşte gerçek vatansever' yorumlarında bulundu.