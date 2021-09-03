1 milyar liralık kripto vurgunda bomba ses kaydı!
Son dönemde sık sık gündeme gelen kripto para dolandırıcılıklarına bir yenisi daha eklendi. Yeni kripto para dolandırıcılığı iddiasında 1500 kişiden topladığı 1 milyar liralık kripto para ile kayıplara karıştığı öne sürülen Turgut V.'nin ses kayıtları ve yazışmaları ortaya çıktı.
Yeni kripto para dolandırıcılığı iddiasında 1500 kişiden topladığı 1 milyar liralık kripto para ile kayıplara karıştığı öne sürülen Turgut V.'nin ses kayıtları ve yazışmaları ortaya çıktı. Kurmuş olduğu sosyal medya gruplarından yatırımcıları ikna etmeye çalışan Turgut V.'nin iddialar üzerine de, "Benim kaçtığım, göçtüğüm yok, buradayım. Bu ithamlar bana ağır geliyor. Eğer art niyetli bir zihniyette hareket etmiş olsaydım, kapatıp gitmiş olsaydım, inanın bu kadar çok zoruma gitmezdi" ifadelerini kullanıyor.
Kurmuş olduğu Dogecoin Mining adlı sistem üzerinden yatırımcılarına 40 günde yüzde 100 kâr vaat ederek, yüzlerce kişiyi sisteme çeken ve kendisini Erhan Polat olarak tanıtan Turgut V.'nin Telegram grubu üzerinden yatırımcılara attığı ses kayıtları ve yazışmaları ortaya çıktı. Kurmuş olduğu Telegram grubu üzerinden yatırımcıları ikna eden Turgut V., "Sayenizde çok büyük yatırımlar aldık, tekrar tekrar yatırım yaptılar" diye konuşuyor.
Sistemin sekteye uğramasının ardından para çekim taleplerini kapatıp, yatırım almaya devam eden Turgut V.'nin gelen tepkiler üzerine bu süreçte yatırımcıları nasıl kandırmaya devam ettiği ses kayıdında ise, "Benim kaçtığım, göçtüğüm yok, ben buradayım. Bu ithamlar bana ağır geliyor. Eğer art niyetli bir zihniyette hareket etmiş olsaydım, kapatıp gitmiş olsaydım, inanın bu kadar çok zoruma gitmezdi" şeklinde konuşuyor.
Çok büyük yatırımlar aldık
İnternet üzerinden sürekli paneller düzenleyen Turgut V. , "Dünyada eşi benzeri olmayan bir kazanç yöntemi olarak gümbür gümbür geliyoruz. Şimdiden ailemize katılan herkese, bizimle beraber bu yolda yürüyen bütün yatırımcılarımıza hayırlı uğurlu olsun derim. Bol kazançlar efendim. Sayenizde çok büyük yatırımlar aldık, hepinize çok çok teşekkür ederiz. Tekrar tekrar yatırım yaptılar. Kazan-kazan mantığı ile çalışıyoruz, bizler kazandıkça sizlere kazandırmaya devam edeceğiz. Referans geliri dediğimiz olay normalde yatırımcıların çevrelerini de bir araya toplayarak güçlü bir ağ kurmak için oluşturulan bir sistem. Tek amacının daha güçlü bir aile oluşturmak, daha güçlü bir altyapı oluşturmak için hazırlandığını hiç unutmayalım lütfen. Referans ağınız yüksekse, inanın çok güzel kazançlarımız olacak" diye konuşuyor.