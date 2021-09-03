1 milyar liralık kripto vurgunda bomba ses kaydı!

Çok büyük yatırımlar aldık

İnternet üzerinden sürekli paneller düzenleyen Turgut V. , "Dünyada eşi benzeri olmayan bir kazanç yöntemi olarak gümbür gümbür geliyoruz. Şimdiden ailemize katılan herkese, bizimle beraber bu yolda yürüyen bütün yatırımcılarımıza hayırlı uğurlu olsun derim. Bol kazançlar efendim. Sayenizde çok büyük yatırımlar aldık, hepinize çok çok teşekkür ederiz. Tekrar tekrar yatırım yaptılar. Kazan-kazan mantığı ile çalışıyoruz, bizler kazandıkça sizlere kazandırmaya devam edeceğiz. Referans geliri dediğimiz olay normalde yatırımcıların çevrelerini de bir araya toplayarak güçlü bir ağ kurmak için oluşturulan bir sistem. Tek amacının daha güçlü bir aile oluşturmak, daha güçlü bir altyapı oluşturmak için hazırlandığını hiç unutmayalım lütfen. Referans ağınız yüksekse, inanın çok güzel kazançlarımız olacak" diye konuşuyor.