1 Mayıs yine olaylı! Yürüyüş yapmak isteyenlere müdahale gözaltılar var
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde pek çok noktada polis ekiplerince yoğun güvenlik önlemleri alındı. Beşiktaş'ta Taksim'e yürümek isteyenlere polis müdahale etti. Tarlabaşı'nda pankart asmak isteyenler gözaltına alındı.
1 MAYIS Emek ve Dayanışma Günü yine olaylı başladı. İki yıldır pandemi nedeniyle eski törenlerin yapılamadığı 1 Mayıs'a bu yıl yeniden ilgi var.
İstanbul’da farklı noktalardan Taksim Meydanı’na yürümek isteyen kişilere polis müdahale etti. 50’den fazla kişi darp edilerek gözaltına alındı.
Taksim Tarlabaşı'nda bir binaya pankart asan iki kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Sabah saatlerinde Öğrenci Kolektifleri ve Üniversiteli Feminist Kolektif üyesi 5 öğrenci, Kafe- Bar Dayanışması’nda 3, Toplumsal Özgürlük Parti ve Halkevleri üyesi iki gruptan 12 kişi Taksim’e çıkarken gözaltına alındı.
ÇHD İstanbul Şube, Beşiktaş Akaretler’de Gençlik Komitesi üyesi 30’a yakın öğrencinin darp edilerek gözaltına alındığını duyurdu.