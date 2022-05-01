1 Mayıs yine olaylı! Yürüyüş yapmak isteyenlere müdahale gözaltılar var

1 MAYIS Emek ve Dayanışma Günü yine olaylı başladı. İki yıldır pandemi nedeniyle eski törenlerin yapılamadığı 1 Mayıs'a bu yıl yeniden ilgi var.

İstanbul’da farklı noktalardan Taksim Meydanı’na yürümek isteyen kişilere polis müdahale etti. 50’den fazla kişi darp edilerek gözaltına alındı.