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1 Mayıs yine olaylı! Yürüyüş yapmak isteyenlere müdahale gözaltılar var

1 Mayıs yine olaylı! Yürüyüş yapmak isteyenlere müdahale gözaltılar var

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde pek çok noktada polis ekiplerince yoğun güvenlik önlemleri alındı. Beşiktaş'ta Taksim'e yürümek isteyenlere polis müdahale etti. Tarlabaşı'nda pankart asmak isteyenler gözaltına alındı.

1 Mayıs yine olaylı! Yürüyüş yapmak isteyenlere müdahale gözaltılar var

1 MAYIS Emek ve Dayanışma Günü yine olaylı başladı. İki yıldır pandemi nedeniyle eski törenlerin yapılamadığı 1 Mayıs'a bu yıl yeniden ilgi var. 

İstanbul’da farklı noktalardan Taksim Meydanı’na yürümek isteyen kişilere polis müdahale etti. 50’den fazla kişi darp edilerek gözaltına alındı.

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1 Mayıs yine olaylı! Yürüyüş yapmak isteyenlere müdahale gözaltılar var

Taksim Tarlabaşı'nda bir binaya pankart asan iki kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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1 Mayıs yine olaylı! Yürüyüş yapmak isteyenlere müdahale gözaltılar var

Sabah saatlerinde Öğrenci Kolektifleri ve Üniversiteli Feminist Kolektif üyesi 5 öğrenci, Kafe- Bar Dayanışması’nda 3, Toplumsal Özgürlük Parti ve Halkevleri üyesi iki gruptan 12 kişi Taksim’e çıkarken gözaltına alındı.

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1 Mayıs yine olaylı! Yürüyüş yapmak isteyenlere müdahale gözaltılar var

ÇHD İstanbul Şube, Beşiktaş Akaretler’de Gençlik Komitesi üyesi 30’a yakın öğrencinin darp edilerek gözaltına alındığını duyurdu.

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