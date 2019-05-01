1 Mayıs İşçi Bayramı’ndan çok renkli kareler….

İstanbul'da, Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN), Sivil Memurlar Sendikası (SİME-SEN), Hak ve Emeğin Sendikası (HAK-SEN) ile Birleşik Devlet Memurları Sendikası (BİRDEM-SEN) üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günüdolayısıyla Kazancı Yokuşu'na karanfil bıraktı, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koydu. Sendika üyeleri, Gümüşsuyu Caddesi'nden çeşitli sloganlar atarak, Kazancı Yokuşu'na yürüdü. Gruplar, burada saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu ve 1977'deki olaylarda hayatını kaybedenler için karanfil bıraktı.