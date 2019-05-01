1 Mayıs İşçi Bayramı’ndan çok renkli kareler….
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, sendikalar ve vatandaşların katılımıyla tüm yurtta coşkuyla kutlandı.
İstanbul'da, Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN), Sivil Memurlar Sendikası (SİME-SEN), Hak ve Emeğin Sendikası (HAK-SEN) ile Birleşik Devlet Memurları Sendikası (BİRDEM-SEN) üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günüdolayısıyla Kazancı Yokuşu'na karanfil bıraktı, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koydu. Sendika üyeleri, Gümüşsuyu Caddesi'nden çeşitli sloganlar atarak, Kazancı Yokuşu'na yürüdü. Gruplar, burada saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu ve 1977'deki olaylarda hayatını kaybedenler için karanfil bıraktı.
Başkentte 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Anadolu Meydanı'nda etkinlik düzenlendi.1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlamak isteyen sendika ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, farklı güzergahları kullanarak, Anadolu Meydanı'nda bir araya geldi.
İzmir'de de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı. DİSK, KESK, Türk-İş'e bağlı sendikaların üyeleri, bazı partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan gruplar, önceden belirlenen 3 noktada toplandı.
İşte 1 Mayıs İşçi Bayramı’ndan kareler….