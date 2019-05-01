1 Mayıs İşçi Bayramı tüm yurtta böyle kutlanıyor

1 Mayıs İşçi Bayramı tüm yurtta böyle kutlanıyor

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Polis müdahaleleri, gözaltılar. İşte tüm yurttan 1 Mayıs İşçi Bayramı manzaraları...

1 Mayıs İşçi Bayramı tüm yurtta böyle kutlanıyor - Sayfa 1

İstanbul’da kutlamaların adresi bu yıl Bakırköy. Çok sayıda kişi, kentin çeşitli noktalarından Bakırköy'e doğru yola çıktı. Bakırköy'e giriş yapmaya çalışan gruplar arama noktalarında durduruldu.

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1 Mayıs İşçi Bayramı tüm yurtta böyle kutlanıyor - Sayfa 2

Taksim Meydanı'na çıkan yollar araç trafiğine kapatılırken, bölgede güvenlik önlemleri alındı.

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1 Mayıs İşçi Bayramı tüm yurtta böyle kutlanıyor - Sayfa 3

Sabah işe gitmek isteyenler polis engeliyle karşılaştı. Vatandaşlar uzun süre polisleri ikna etmeye çalıştı.

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1 Mayıs İşçi Bayramı tüm yurtta böyle kutlanıyor - Sayfa 4

Bazı vatandaşlar iş yerlerine gidemeyince evinin yolunu tuttu, bazıları ise farklı güzergahlardan iş yerlerine ulaşmaya çalıştı.

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