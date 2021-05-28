1 Haziran öncesi son kısıtlama başladı! İşte bütün detaylar
17 Mayıs'ta başlayıp 1 Haziran tarihine kadar sürecek olan kademeli normalleşmenin ikinci hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibarıyla başladı. İşte 31 Mayıs pazartesi saat 05.00'te sona erecek olan kısıtlamayla ilgili detaylar
Koronavirüs tedbirler kapsamında 81 ilde uygulanacak olan hafta sonu kısıtlaması, 28 Mayıs Cuma akşamı 21.00'den başlayıp, 31 Mayıs saat 05.00'te sona erecek.
Koronavirüs tedbirler kapsamında 81 ilde uygulanacak olan hafta sonu kısıtlaması, 28 Mayıs Cuma akşamı 21.00'den başlayıp, 31 Mayıs saat 05.00'te sona erecek.
BAKANLIK KISITLAMA DETAYLARIYLE İLGİLİ GENELGE YAYIMLADI
İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Genelgede "Sokağa çıkma kısıtlaması, kademeli normalleşme döneminde; hafta içerisinde yer alan günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise cuma günleri saat 21.00'den başlayıp, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi günleri saat 05.00'te tamamlanacak şekilde uygulanacaktır." ifadeleri kullanıldı.
KİMLER MUAF OLACAK?
Genelgede sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla belirtilen yer ve kişilerin kısıtlamadan muaf tutulacağı aktarıldı.
Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetlerin 14 Aralık 2020 tarihli genelgede belirtildiği şekilde muafiyet nedeni ve buna bağlı zaman ve güzergahla sınırlı olacağı, aksi durumların muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari veya adli yaptırımlara konu edileceği bildirilen genelgede, şunlar kaydedildi: