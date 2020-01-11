Acilen kilo vermek istiyorsanız, Selahattin Dönmez'in 7 günde 3 kilo verdiren Kış Diyeti'ni deneyebilirsiniz. Ancak bu diyeti 7 günden uzun sürdürmemelisiniz. Herhangi bir rahatsızlığınız varsa, bu diyeti yapmadan önce mutlaka doktorunuza danışın.

Kim demiş kışın kilo verilmez diye. Kış sebzeleri ve protein kaynaklarıyla yapılan doğru bir diyet listesiyle kış aylarında da hızla kilo verebilirsiniz. Diyetisyen Selahattin Dönmez'in hazırladığı 1 haftada 3 kilo diyeti tam da ihtiyacınız olan diyet listesi olabilir. Selahattin Dönmez'in 1 haftada 3 kilo verdiren diyet listesi ve diyet listesindeki kış sebzelerinin kilo vermeye etkilerinin detayları şöyle...

Pırasa: Sülfürlü bileşikler, kaemferol adlı flavonoid, inül in adlı polisakkarit ki bu prebiyotik etkilidir ve glikozinolatlardan zengindir. Bu bileşikler sayesinde kolesterol düşürücü, kalp damarlarını yenileyici ve kanın akışkanlığını arttırıcı, trigliseridi azaltıcı, prostat, kolorektal, mide ve meme kanseri riskini azaltıcı etkileri mevcuttur. 100 gramı 57 kalori içerir.

Beyaz Lahana: Lahanaya acımsı ve keskin tadı veren glikozinolatlar lahanayı kestikçe mirozinaz enzimi aktive olur ve indollere parçalanır. Ve açığa sülforanlar çıkar. Bu bağışıklık sistemi koryucu etkiyi sağlar. 100 g 22 kaloridir ve çok düşük kalorili sebzelerden olduğu için zayıflamayı kolaylaştırır.

Ayva: C vitamini, malik ve sitrik asit gibi kan şekeri düşürücü asitler, pektin gibi bağırsaklarda jelimsi yapı oluşturarak bağırsak hareketlerini hızlandıran lifler ve musilaj içermesinden dolayı çok değerli bir meyvedir. Pişirme ile daha fazla laksatif etki yaratır.

1 haftada 3 kilo verdiren diyet listesi

KAHVALTI: Öğünle beraber 2 su bardağı su

1. SEÇENEK: Az zeytinyağlı tavada 2 yumurta , 1 ince dilim tam buğday ekmeği, Kırmızı ve yeşil biber, bol maydanoz

2. SEÇENEK: 2 ince dilim tam yağlı beyaz peynir, 1 ince dilim tam buğday ekmeği, Bol maydanoz, çeri domates, kırmızı ve yeşil biber

3. SEÇENEK: 1 adet haşlanmış yumurta, 1 dilim tam yağlı beyaz peynir, 4 adet yeşil veya siyah zeytin, 6 adet yarım ceviz, Bol maydanoz, badem salatalık, taze nane, taze dereotu

ÖĞLE: 4 yemek kaşığı Hızlı zayıflatan lahana yemeği, 1 ince dilim tam buğday ekmeği, öğünle beraber 2 su bardağı su

HIZLI ZAYIFLATAN LAHANA YEMEĞİ TARİFİ

1 kase ince doğranmış beyaz lahana, 1 kase ince doğranmış pırasa, 1 adet ince doğranmış kuru soğan, 1 büyük boy rendelenmiş domates, 4 diş ince doğranmış sarımsak, 1 adet ince doğranmış kırmızı biber, 1 çay bardağı et suyu, 1 tatlı kaşığı köri, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı zerdeçal, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı kaşığı sumak

YAPILIŞI: Kısık ateşte tencerede malzemeler tarifteki sırasıyla tencereye kat kat koyulduktan sonra pişirilip servis edilecek.

ARA ÖĞÜN

1. SEÇENEK: 2 adet Ayva Topu

AYVA TOPLARI TARİFİ: 1 adet taze rendelenmiş ayva, bol taçın, az vanilya, 1 avuç ceviz içi, 1 yemek kaşığı hindistan cevizi, 1 yemek kaşığı bal, alabildiğine çekilmiş yulaf

YAPILIŞI: Malzemeleri bir kapta kaşık yardımı ile iyice harmanlayıp el yardımı ile toplar halide şekil verip buzdolabında soğumaya bırakıyoruz.

2. SEÇENEK: 2 adet Çikolatalı hurma

ÇİKOLATALI HURMA TARİFİ

2 adet Kudüs Hurması, 2 adet kavrulmuş badem, Az eritilmiş sütlü çikolata

YAPILIŞI: Hurmanın çekirdeğini çıkarıp bade mile doldurun. Sonra yarısını erimiş çikolata ile kaplayın ve buzdolabında bekletin.

AKŞAM: 4 yemek kaşığı et sote, 4 yemek kaşığı yoğurt veya 1 su bardağı ayran veya 1 ince dilim tam buğday ekmeği

Toksin Atıcı Tok Tutucu Salata, Öğünle beraber 2 su bardağı su

TOKSİN ATICI TOK TUTAN SALATA TARİFİ

1 adet büyük boy turp, Yarım orta boy pancar, yarım orta boy havuç, 1 avuç kırılmış ceviz içi, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, yarım limon

YAPILIŞI: Turp, pancar ve havuç rendelenecek, üzerine zeytinyağı gezdirilip limon sıkılacak. En son ceviz ile servis edilecek.

ARA: 1 adet mandalina