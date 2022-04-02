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1 dakikalık videoyla asgari ücretten fazla kazanan ünlü bakın kim! Serdar Ortaç İrem Derici Mehmet Ali Erbil'in kazancı...

1 dakikalık videoyla asgari ücretten fazla kazanan ünlü bakın kim! Serdar Ortaç İrem Derici Mehmet Ali Erbil'in kazancı...

İrem Derici, Hande Yener, Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç gibi isimlerin de aralarında olduğu ünlüler çektikleri kısa videolarla paraya para demiyor. 1 dakikada asgari ücretten fazla kazanan ünlü herkesi şaşırttı.

1 dakikalık videoyla asgari ücretten fazla kazanan ünlü bakın kim! Serdar Ortaç İrem Derici Mehmet Ali Erbil'in kazancı...

Sosyal medyanın son yıllarda giderek popülerleşmesiyle ilginç bir e-ticaret girişimi ortaya çıktı. Belirli bir ücret karşılığında ünlülere 1-2 dakikalık videolar çektirebiliyor. Ünlülerin talep ettikleri ücretler herkesi şaşırtırken bir ünlü isim 1 videosuyla asgari ücretten fazla kazanıyor.

İşte ünlülerin ücretleri...

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1 dakikalık videoyla asgari ücretten fazla kazanan ünlü bakın kim! Serdar Ortaç İrem Derici Mehmet Ali Erbil'in kazancı...

Yaşar - 590,00 TL

252
1 dakikalık videoyla asgari ücretten fazla kazanan ünlü bakın kim! Serdar Ortaç İrem Derici Mehmet Ali Erbil'in kazancı...

Yunus Günçe - 708,00 TL

352
1 dakikalık videoyla asgari ücretten fazla kazanan ünlü bakın kim! Serdar Ortaç İrem Derici Mehmet Ali Erbil'in kazancı...

Yasin Obuz - 210,00 TL

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