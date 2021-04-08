1 ay önce anne olan Merve Özbey kızının yüzünü ilk kez gösterdi!

Merve Özbey paylaştığı bu fotoğrafa, "Bugün 40’ımız doldu... Allah’ım dileyen isteyen herkese nasip etsin. Evlatlarımıza sağlık sıhhat iyi gün göstersin... Melek yavrum benim... Ömrün hep huzurlu olsun. Pamuk seker kızım benim... Ayağına hiç taş değmesin... Ömrümüz yettiği sürece hep yanındayız. Dualarınızı eksik etmeyin. Bir MaşAllah’ınızı alırız." notunu düştü.