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1 Ağustos altın yükseliyor! Gram 1018 lira oldu İslam Memiş 'zirve yapar' dedi tarihi açıkladı

Anadolu Ajansı
1 Ağustos altın yükseliyor! Gram 1018 lira oldu İslam Memiş 'zirve yapar' dedi tarihi açıkladı

Ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı geçtiğimiz haftayı 1.017,3 liradan tamamladı 1 Ağustos haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları belli oldu. Yükseliş sürüyor. İslam Memiş de yatırımcıya kritik mesajlar verdi ve fiyatlar için bakın ne söyledi...

1 Ağustos altın yükseliyor! Gram 1018 lira oldu İslam Memiş 'zirve yapar' dedi tarihi açıkladı

Altın fiyatları yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından  önceki kapanışının üzerinde 1.018,2 liradan işlem görüyor.  Dolar  17.95, Euro da 18.41 liradan işlem görüyor.

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1 Ağustos altın yükseliyor! Gram 1018 lira oldu İslam Memiş 'zirve yapar' dedi tarihi açıkladı

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.670 lira, Cumhuriyet altını da 6.824 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, su dakikalarda 1.764,6 dolardan işlem görüyor.

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1 Ağustos altın yükseliyor! Gram 1018 lira oldu İslam Memiş 'zirve yapar' dedi tarihi açıkladı

Analistler, özellikle ABD’de açıklanan son verilerin küresel resesyona ilişkin endişeleri artırması ve buna paralel ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha yavaş faiz artışına gideceği beklentilerinin geçen hafta altın fiyatlarını desteklediğini söyledi.

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1 Ağustos altın yükseliyor! Gram 1018 lira oldu İslam Memiş 'zirve yapar' dedi tarihi açıkladı

İslam Memiş de T100'deki yazısında tarih verdi ve bakın neler söyledi:

-Temmuz’un son işlem haftasında yani çarşamba-perşembe günleri Eylül’ün sinyalini aldık.  Eylül’de para piyasalarında çarşı pazar karışır! Ondan sebep Ağustos ayını alım yönünde son şans ayı olacağını düşünüyorum.

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