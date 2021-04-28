1 adet haşlanmış yumurta kaç kalori protein değeri
Kahvaltılarımızın vazgeçilmezi olan 1 tane yumurtada kaç kalori var dersiniz? Sizler için 1 adet yumurta sarısının kaç kalori ettiğini ve besinlerin kalori değerlerini hesapladık.
1 adet yumurta sarısında kaç kalori var sorusu yazın yaklaşması ile birlikte sık sık aranmaya başladı. Yaza daha sıkı ve fit bir şekilde girmek isteyenler diyet programlarına bakmaya başladı bile. Peki özellikle kahvaltı sofralarımızın vazgeçilmezi 1 adet yumurta sarısında kaç kalori var biliyor musunuz?
Ortalamam 30 gr olan bir adet yumurta sarısında 110 kalori vardır. Peki kahvaltılarımızı zenginleştiren, Jambon, salam, sosis, sucuk ve pastırma kaç kalori biliyor musunuz? Kalori cetveline göz atın!
2 dilim jambonun kalori değeri 54'tür.
45 gram pastırmada ise 112 kalori bulunuyor.