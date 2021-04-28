1 adet haşlanmış yumurta kaç kalori protein değeri

1 adet yumurta sarısında kaç kalori var sorusu yazın yaklaşması ile birlikte sık sık aranmaya başladı. Yaza daha sıkı ve fit bir şekilde girmek isteyenler diyet programlarına bakmaya başladı bile. Peki özellikle kahvaltı sofralarımızın vazgeçilmezi 1 adet yumurta sarısında kaç kalori var biliyor musunuz?