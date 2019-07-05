05 Haziran Türkiye Gündemi yeni
05 Haziran 2019 son 24 saat haber bülteni...
Erdoğan-Babacan görüşmesiyle ilgili yeni açıklama
Erdoğan'ın Babacan ile bir görüşmesi olmuştur. İçeriğiyle ilgili uygun görürse Sayın Cumhurbaşkanımız, uygun bir zamanda ne oldu ise o şekliyle paylaşırlar.
Trump'ın nüfus sayımında vatandaşlık sorusu için kararname
Trump'ın 2020'de yapılacak nüfus sayımında yer alması tartışma konusu olan vatandaşlık sorusu için başkanlık kararnamesi çıkaracağı iddia edildi.
İlker Başbuğ'dan dikkat çeken S-400 açıklaması
Başbuğ, Son günlerin en sıcak konusu S-400'lerle ilgili "Hiç tartışmasız S-400 sistemi, Patriot sisteminden çok çok üstündür. Dünyadaki en etkin yüksek irtifa, uzun menzil hava savunma sistemi S-400'dür" dedi.
Fahrettin Koca müjdeyi verdi 12 bin eleman atanacak
Fahrettin koca sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan müjde vererek 12 bin
sözleşmeli sağlık personelinin atamasının yapılacağını açıkladı.
Kıbrıs Rum Yönetimine Türkiye uyarısı!
Rum Konseyi, bir açıklama yaparak Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis'ı yaptığı askeri anlaşmaları iptal etmeye ve bu yöndeki işbirliklerini sonlandırmaya çağırdı.
Kıdem tazminatı tavanı 6 bin 380 liraya yükseldi
2019’un Ocak-Haziran döneminde kıdem 6 bin 17 lira olarak uygulanan Kıdem Tazminatı tavan ücreti Temmuz ayında gelen zamla beraber 6 bin 380 liraya yükseldi.