05 Haziran Türkiye Gündemi yeni

Erdoğan-Babacan görüşmesiyle ilgili yeni açıklama

Erdoğan'ın Babacan ile bir görüşmesi olmuştur. İçeriğiyle ilgili uygun görürse Sayın Cumhurbaşkanımız, uygun bir zamanda ne oldu ise o şekliyle paylaşırlar.

Trump'ın nüfus sayımında vatandaşlık sorusu için kararname

Trump'ın 2020'de yapılacak nüfus sayımında yer alması tartışma konusu olan vatandaşlık sorusu için başkanlık kararnamesi çıkaracağı iddia edildi.

İlker Başbuğ'dan dikkat çeken S-400 açıklaması

Başbuğ, Son günlerin en sıcak konusu S-400'lerle ilgili "Hiç tartışmasız S-400 sistemi, Patriot sisteminden çok çok üstündür. Dünyadaki en etkin yüksek irtifa, uzun menzil hava savunma sistemi S-400'dür" dedi.

Fahrettin Koca müjdeyi verdi 12 bin eleman atanacak

Fahrettin koca sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan müjde vererek 12 bin

sözleşmeli sağlık personelinin atamasının yapılacağını açıkladı.

Kıbrıs Rum Yönetimine Türkiye uyarısı!

Rum Konseyi, bir açıklama yaparak Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis'ı yaptığı askeri anlaşmaları iptal etmeye ve bu yöndeki işbirliklerini sonlandırmaya çağırdı.

Kıdem tazminatı tavanı 6 bin 380 liraya yükseldi

2019’un Ocak-Haziran döneminde kıdem 6 bin 17 lira olarak uygulanan Kıdem Tazminatı tavan ücreti Temmuz ayında gelen zamla beraber 6 bin 380 liraya yükseldi.