SON DAKİKA
2019 yılı Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı! Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,72 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,88 artış gerçekleşti Haberin devamı.
GÜNCEL

03 Haziran Türkiye Gündemi yeni

03 Haziran 2019 son 24 saat haber bülteni...

Ekrem İmamoğlu'nun kırmızı çizgileri neler

İmamoğlu: kırmızı çizgileri konusunda yaptığı açıklamada ''Ama milletin,
toprakların bölünmez bütünlüğünü, bayrağımızı tartışmayız" dedi.

Babacan için FETÖ'ye yardımdan suç duyurusu

Ali Babacan hakkında 'FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım ettiği' iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Sezai Temelli'den Madımak çıkışı!

Temelli, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, “Alevi katliamlarının hesabını soracağız” dedi.

Beyaz Saray'da 'acil durum' hareketliliği!

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence henüz bilinmeyen bir nedenle New Hampshire'a yapacağı ziyareti iptal ederek Washington'a geri döndü.

AB liderleri başkanlıklara atanacak isimlerde uzlaştı

AB liderleri, AB Komisyon Başkanlığı, AB Konseyi Başkanlığı, AP Başkanlığı, AB Yüksek Temsilciği ve Avrupa Merkez Bankası Başkanlığına atanacak isimlerde uzlaştı.

ABD Senatosu o silahlar için soruşturma istedi

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, ABD'nin BAE'ye sattığı silahların Libya'da Hafter'e bağlı güçlerin elinde çıkması konusunda soruşturma istedi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
En düşük konut kredisi faiz oranı hangi bankada? Ziraat Halkbank Vakıfbank
En düşük konut kredisi faiz oranı hangi bankada? Ziraat Halkbank Vakıfbank
Parlatıp Avrupa'ya satacak! İşte Fatih Terim'in iki yeni keşfi
Parlatıp Avrupa'ya satacak! İşte Fatih Terim'in iki yeni keşfi
Trabzonspor, Jose Sosa için kararını verdi
Trabzonspor, Jose Sosa için kararını verdi
Memur ve emeklilere yapılacak zam oranları netleşti! İşte detaylar
Memur ve emeklilere yapılacak zam oranları netleşti! İşte detaylar
Adebayor'un yeni durağı belli oluyor!
Adebayor'un yeni durağı belli oluyor!
İstanbul Valiliği Arapça tabela konusunda açıklama yaptı
İstanbul Valiliği Arapça tabela konusunda açıklama yaptı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul Beylikdüzü’nde 2 buçuk dakikada 500 bin liralık soygun
İstanbul Beylikdüzü’nde 2 buçuk dakikada 500 bin liralık soygun
"Uykuda ölürüm" korkusu yüzünden üç yıldır uyuyamıyor
"Uykuda ölürüm" korkusu yüzünden üç yıldır uyuyamıyor
TOKİ 2019 başvuru ücretleri ne zaman iade edilecek?
TOKİ 2019 başvuru ücretleri ne zaman iade edilecek?
İstanbul’da tornavidalı dehşet: 1 ölü
İstanbul’da tornavidalı dehşet: 1 ölü
Diyarbakır'da trafik magandası ölüme yol açtı! O anlar kamerada
Diyarbakır'da trafik magandası ölüme yol açtı! O anlar kamerada
2019 yılında hacca ne zaman gidilecek kafile gidiş tarihleri
2019 yılında hacca ne zaman gidilecek kafile gidiş tarihleri
Alkollü sürücü dehşet saçtı
Alkollü sürücü dehşet saçtı
3 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller hangisi?
3 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller hangisi?