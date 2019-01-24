Zuhal Topal'la Sofrada Zeynep Harman nereli otoriter kaynana Zeliha kimdir

Fox TV'nin sevilen yemek yarışması Zuhal Topal'la Sofrada'da 21 -25 Ocak tarihleri arasında ter dökecek olan Zeynep Harman ve kaynanası Zeliha Harman kimdir? Gelin hep beraber yeni yarışmacıları tanıyalım;

Zeynep Harman ve kaynanası Zeliha Harman kimdir? 24 Ocak Perşembe günü yarışmacısı Zeynep Harman, 26 yaşında. 1 aylık evli olan Zeynep hanım, Gaziantepli. Güneydoğu lezzetlerine hakim olan Zeynep hanım, gözünü büyük ödüle dikti. Zeliha hanım ise otoriter birisi ve dediğim dedikçi birisi.

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Zuhal Topal'la Sofrada Formatı: Dual Yapım tarafından hazırlanan program, hafta içi her gün ekranlara geliyor. Zuhal Topal yarışmacıların evlerine konuk oluyor ve gelinler kaynanalar takım halinde yarışıyor. Zuhal Topal'la Sofrada'ya Gelinim Mutfakta programının eve gidip gelmeli formatı diyebiliriz.

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