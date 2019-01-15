Zuhal Topal'la Sofrada yeni yarışmacılarına bakın müzisyen gelin Yeliz kimdir

Zuhal Topal'la Sofrada'nın 14 - 18 Ocak haftası yarışacak olan Büşra - Havva, Yeliz - Meliha, Züleyha - Aynur, Hicran - Gönül, Ayşe - Elif çiftlerine dair merak edilenler belli oldu.

Zuhal Topal'la Sofrada yeni yarışmacılarına bakın müzisyen gelin Yeliz kimdir

Fox TV ekranlarının sevilen yemek yarışması Zuhal Topalla Sofrada, yeni haftaya bomba gibi yarışmacılarla başladı. 14 - 18 Ocak tarihleri arasında ekrana gelecek olan yarışmada Büşra - Havva, Yeliz - Meliha, Züleyha - Aynur, Hicran - Gönül, Ayşe - Elif çiftleri 10 bin liralık büyük ödül için ter dökecek. Peki yeni yarışmacılar Büşra - Havva, Yeliz - Meliha, Züleyha - Aynur, Hicran - Gönül, Ayşe - Elif çiftleri kimdir, aslen nereliler ve ne iş yapıyorlar? İşte Zuhal Topal'la Sofrada'nın son bölümündeki yarışmacıları...

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Zuhal Topal'la Sofrada yeni yarışmacılarına bakın müzisyen gelin Yeliz kimdir

Büşra Selvi ve kaynanası Havva Hanım kimdir? Haftanın ilk gününde yarışacak olan Büşra Selvi, aslen Balıkesirli. 24 yaşındaki yarışmacı, aşçı yardımcılığı yapmış. 6 yıllık evli olan gelin hanımın iki oğlu bulunuyor. Havva Hanım ise Kastamonulu ve geliniyle aynı evde yaşıyor.

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Zuhal Topal'la Sofrada yeni yarışmacılarına bakın müzisyen gelin Yeliz kimdir

Yeliz Kaygusuz ve kaynanası Meliha Hanım kimdir? 15 Ocak Salı günü ter dökecek olan 36 yaşında olan Yeliz hanım, 2 yıllık evli. Türk Halk Müziği solisti olan Yeliz hanım, sesi kadar yemeklerinde de iddialı olduğunu belirtiyor.

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Zuhal Topal'la Sofrada yeni yarışmacılarına bakın müzisyen gelin Yeliz kimdir

Züleyha Geçkin ve kaynanası Aynur Hanım kimdir? Çarşamba günü kaynanaları misafir edecek olan Züleyha hanım Boşnak kızı. 24 yaşında olan gelin hanım 1,5 yıllık evli ve hamur işlerinde iddialı olduğunu söylüyor. Düzce’den gelen kaynana Aynur hanım ise gelinine sonuna kadar güveniyor ve rakiplerine meydan okuyor.

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