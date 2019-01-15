Zuhal Topal'la Sofrada yeni yarışmacılarına bakın müzisyen gelin Yeliz kimdir

Zuhal Topal'la Sofrada'nın 14 - 18 Ocak haftası yarışacak olan Büşra - Havva, Yeliz - Meliha, Züleyha - Aynur, Hicran - Gönül, Ayşe - Elif çiftlerine dair merak edilenler belli oldu.

Fox TV ekranlarının sevilen yemek yarışması Zuhal Topalla Sofrada, yeni haftaya bomba gibi yarışmacılarla başladı. 14 - 18 Ocak tarihleri arasında ekrana gelecek olan yarışmada Büşra - Havva, Yeliz - Meliha, Züleyha - Aynur, Hicran - Gönül, Ayşe - Elif çiftleri 10 bin liralık büyük ödül için ter dökecek. Peki yeni yarışmacılar Büşra - Havva, Yeliz - Meliha, Züleyha - Aynur, Hicran - Gönül, Ayşe - Elif çiftleri kimdir, aslen nereliler ve ne iş yapıyorlar? İşte Zuhal Topal'la Sofrada'nın son bölümündeki yarışmacıları...

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Büşra Selvi ve kaynanası Havva Hanım kimdir? Haftanın ilk gününde yarışacak olan Büşra Selvi, aslen Balıkesirli. 24 yaşındaki yarışmacı, aşçı yardımcılığı yapmış. 6 yıllık evli olan gelin hanımın iki oğlu bulunuyor. Havva Hanım ise Kastamonulu ve geliniyle aynı evde yaşıyor. Twitter

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Yeliz Kaygusuz ve kaynanası Meliha Hanım kimdir? 15 Ocak Salı günü ter dökecek olan 36 yaşında olan Yeliz hanım, 2 yıllık evli. Türk Halk Müziği solisti olan Yeliz hanım, sesi kadar yemeklerinde de iddialı olduğunu belirtiyor. Twitter

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