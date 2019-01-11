Zuhal Topal'la Sofrada yarışmacısı Emine kimdir kaynana Arzu nereli

Fox TV'nin sevilen yemek yarışması Zuhal Topal'la Sofrada'da 7 - 11 Ocak tarihleri arasında ter dökecek olan Emine Alan ve kaynanası Arzu Yorulmaz kimdir? Gelin hep beraber yeni yarışmacıları tanıyalım;

Emine Alan ve Kayınvalidesi Arzu Yorulmaz Kimdir? 10 bin liralık büyük ödülün belli olacağı haftanın finalinde yarışacak olan Emine Hanım, 22 yaşında ve henüz nişanlı... Yarışmayı kazanarak kendini kayınvalidesine kanıtlamak isteyen Emine Hanım oldukça iddialı... Kayınvalidesi Arzu Hanım ise sözünü sakınmayan bir kayınvalide...

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Zuhal Topal'la Sofrada Formatı: Dual Yapım tarafından hazırlanan program, hafta içi her gün ekranlara geliyor. Zuhal Topal yarışmacıların evlerine konuk oluyor ve gelinler kaynanalar takım halinde yarışıyor. Zuhal Topal'la Sofrada'ya Gelinim Mutfakta programının eve gidip gelmeli formatı diyebiliriz.