Zuhal Topal'la Sofrada yarışmacıları Duygu kimdir Nurten Hanım nereli

Zuhal Topal'la Sofrada'nın bu haftaki yeni yarışmacıları belli oldu. 22-27 Ekim tarihleri arasında Duygu-Halime Durak, Melek-Hafize Özdemir, Sinem-Nazmiye Öztürk, Sedef-Yaşar Isırgan ve Aysun-Nurten Kuşatan çiftleri 10 bin liralık ödül için yarışacak. Peki yeni yarışmacılar Duygu-Halime Durak, Melek-Hafize Özdemir, Sinem-Nazmiye Öztürk, Sedef-Yaşar Isırgan ve Aysun-Nurten Kuşatan kimdir, aslen nereliler ve ne iş yapıyorlar? İşte Zuhal Topal'la Sofrada'nın son bölümündeki yarışmacılar;
Duygu Durak ve Kaynanası Halime Hanım Kimdir?: Haftanın ilk gününde ter dökecek olan Duygu Durak, 29 yaşında. 4 yıllık evli olan yarışmacı, Selanik göçmeni. Duygu Durak tam bir mutfak aşığı ve biraz inatçı birisi olduğunu söylüyor. Kaynanası Halime Hanım ise aslen Kayserili. Kendisi de gelini gibi Anadolu mutfağının gerçek bir uzmanı olduğunu iddia ediyor.
Melek Özdemir ve Kaynanası Hafize Hanım Kimdir?: Salı günü yarışacak olan Melek Özdemir, 29 yaşında. 3 çocuk sahibi olan yarışmacı, tam 11 yıllık evli. Gezmeyi seven, yemeklere aşık ve çılgın birisi olduğunu belirtiyor. Kayınvalidesi Hafize Hanım ise inatçı, iddialı ve sivri dilli olduğunu söylüyor.
Sinem Öztürk ve Kaynanası Nazmiye Hanım Kimdir?: 25 yaşındaki Sinema, haftanın üçüncü gününde ter dökecek. 4 yıllı evli olan yarışmacı 2 aylık hamile. Sinem mutfakta sürprizlerle dolu olduğunu iddia ediyor. Kayınvalidesi Nazmiye Hanım ise sessiz sakin ama sözünün eri birisi olduğunu dile getiriyor.
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