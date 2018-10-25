Zuhal Topal'la Sofrada Sedef Isırgan kimdir kaynanası Yaşar Hanım nereli

Fox TV'nin sevilen yemek yarışması Zuhal Topal'la Sofrada'da 22-27 Ekim tarihleri arasında ter dökecek olan Sedef Isırgan ve kayınvalidesi Yaşar Hanım kimdir? Gelin hep beraber yeni yarışmacıları tanıyalım:

Sedef Isırgan ve Kaynanası Yaşar Hanım Kimdir? Perşembe günü yarışacak olan Sedef Isırgan 34 yaşında. Deneyimli olgun ve otoriter tavırlarıyla dikkat çeken yarışmacı, mutfakta tam bir canavar olduğunu söylüyor. Kayınvalidesi Yaşar Hanım ise zorluklarla dolu hayatına onlarca mücadele sıkıştırmış ağır başlı bir kayınvalide olduğunu söylüyor.

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Zuhal Topal'la Sofrada Formatı: Dual Yapım tarafından hazırlanan program, hafta içi her gün ekranlara geliyor. Zuhal Topal yarışmacıların evlerine konuk oluyor ve gelinler kaynanalar takım halinde yarışıyor. Zuhal Topal'la Sofrada'ya Gelinim Mutfakta programının eve gidip gelmeli formatı diyebiliriz.