Zuhal Topal'la Sofrada Nöğreste nereli kaynana Beyhan'a bakın

Fox TV'nin sevilen yemek yarışması Zuhal Topal'la Sofrada'da 28 Ocak - 1 Şubat tarihleri arasında ter dökecek olan Nöğreste İsmailova ve kayınvalidesi Beyhan Musaoğlu kimdir? Gelin hep beraber yeni yarışmacıları tanıyalım;

Nöğreste İsmailova ve kayınvalidesi Beyhan Musaoğlu kimdir? 29 Ocak Salı günü yarışmacısı Azerbaycan uyruklu Nöğreste Hanım, 23 yaşında. Gelin hanım henüz 3 aylık nişanlı. Kayınvalidesi Beyhan hanım ise 10 bin TL’lik ödülü kazanıp, düğün hazırlığı yapmak istiyor.

Zuhal Topal'la Sofrada Azerbaycanlı gelin Nöğreste'ye bakın Ruhşan kaynana kimdir HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

Zuhal Topal'la Sofrada Formatı: Dual Yapım tarafından hazırlanan program, hafta içi her gün ekranlara geliyor. Zuhal Topal yarışmacıların evlerine konuk oluyor ve gelinler kaynanalar takım halinde yarışıyor. Zuhal Topal'la Sofrada'ya Gelinim Mutfakta programının eve gidip gelmeli formatı diyebiliriz.