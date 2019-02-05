Zuhal Topal'la Sofrada Mürüvvet'e bakın hanım ağa kaynana Esengül olay

Fox TV ekranlarının fenomen yemek yarışması 'Zuhal Topal'la Sofrada' yeni haftaya bomba gibi yarışmacılarla başladı. 4 - 8 Şubat tarihleri arasında ekrana gelecek olan yarışmada; Başak - Esengül, Hülya -Binnur, Mürüvvet - Bahtiyar, Şeyma - Saliha ve Melis - Fatma çiftleri 10 bin liralık büyük ödül için ter dökecek. Peki yeni yarışmacılar; Başak - Esengül, Hülya -Binnur, Mürüvvet - Bahtiyar, Şeyma - Saliha ve Melis - Fatma çiftleri kimdir, aslen nereliler ve ne iş yapıyorlar? İşte Zuhal Topal'la Sofrada'nın son bölümündeki yarışmacıları...
Başak Kestaneyaprağı ve kaynanası Esengül Ayta kimdir? Haftanın ilk gününde yarışacak olan Başak Hanım, gelecek yaza evlenmeyi planlıyor. Kendisini hanım ağa olarak nitelendiren Esengül Hanım ise tam bir lezzet tutkunu olduğunu iddia ediyor. Adanalı olan Kayınvalide-gelin, bir hayli iddialılar.
Hülya Siyaka ve kaynanası Binnur Siyaka kimdir? 5 Şubat Salı günü yarışmacısı Hülya Hanım, 34 yaşında ve 10 yıllık evli. Yarışmaya Ankara’dan katılan gelin-kaynanana da iddialı olduklarını dile getiriyorlar. Hülya Hanım, hızlı çevik ve gayretli bir kişiyken, kayınvalidesi Birnur Hanım ise biraz dominant ama zarif ve naif birisi...
Mürüvvet Uyanık ile kaynanası Bahtiyar Hanım kimdir? Çarşamba günü ter dökecek olan Mürüvvet Hanım, 36 yaşında ve 15 yıllık evli. Onlar da Ankara’dan katılıyorlar programa. Mürüvvet Hanım hırslı ve iddialı bir kişilik. Kayınvalide Bahtiyar Hanım ise haksızlığa tahammül edemeyen ve lezzet aşığı bir isim. Gelin kayınvalide, diğer yarışmacılara ‘Hodri meydan’ diyorlar.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER