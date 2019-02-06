Zuhal Topal'la Sofrada Mürüvvet ve Bahtiyar kimdir 'Hodri meydan' dediler

Fox TV'nin sevilen yemek yarışması Zuhal Topal'la Sofrada'da 4 - 8 Şubat tarihleri arasında ter dökecek olan Mürüvvet Uyanık ile kaynanası Bahtiyar Hanım kimdir? Gelin hep beraber yeni yarışmacıları tanıyalım;
Mürüvvet Uyanık ile kaynanası Bahtiyar Hanım kimdir? Çarşamba günü ter dökecek olan Mürüvvet Hanım, 36 yaşında ve 15 yıllık evli. Onlar da Ankara’dan katılıyorlar programa. Mürüvvet Hanım hırslı ve iddialı bir kişilik. Kayınvalide Bahtiyar Hanım ise haksızlığa tahammül edemeyen ve lezzet aşığı bir isim. Gelin kayınvalide, diğer yarışmacılara ‘Hodri meydan’ diyorlar.
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Zuhal Topal'la Sofrada Formatı: Dual Yapım tarafından hazırlanan program, hafta içi her gün ekranlara geliyor. Zuhal Topal yarışmacıların evlerine konuk oluyor ve gelinler kaynanalar takım halinde yarışıyor. Zuhal Topal'la Sofrada'ya Gelinim Mutfakta programının eve gidip gelmeli formatı diyebiliriz.
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